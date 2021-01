Se le acabó la paciencia a Luka Doncic con Dallas Mavericks

No le gustó para nada. Si bien Dallas Mavericks fue la nueva víctima del mejor equipo actualmente en la National Basketball Association (NBA), como es Utah Jazz, tras caer por 101-120, el base esloveno Luka Doncic quedó muy disconforme con lo exhibido por sus compañeros en Salt Lake City.

Y no se quedó callado, pues en la conferencia de prensa tras el juego, el jugador europeo fue muy sincero al señalar que su equipo jugó "horrible", y cuando se le pidió que entregara más detalles al respecto, no ocultó su frustración por la mala campaña que están realizando en este certamen.

"Realmente no hay mucho que decir. Nunca me sentí así. Tenemos que hacer algo, porque esto no se ve bien. Tenemos que dar un paso al frente y hablar entre nosotros y jugar mucho mejor que esto. Es sobre todo esfuerzo", aseguró Doncic.