Miami Heat revolucionaría la NBA firmando a una estrella

Luego de llegar a las Finales de la NBA en la temporada 2019-20, el Miami Heat tenía la firme intención de empezar la campaña 2020-21 en la misma sintonía que los llevó a pelearles de tú a tú a Los Angeles Lakers cuando todas sus estrellas estuvieron sanas. ¡Esto no fue así!

En los primeros ocho juegos de la temporada, el Heat acumula cuatro victorias y el mismo número de derrotas. No es para salir hacer locuras, pero algo debe cambiar y Kevin O’Connor, de The Ringer, dio una información que podría revolucionar toda la NBA.

Según O’Connor, el inicio inesperado del Heat en la temporada 2020-21 de la NBA llevo a que vuelvan a estar interesados en dos estrellas de la liga: James Harden y Bradley Beal. Ambos jugadores dieron indicios que querían salir de Houston Rockets y Washington Wizards, respectivamente.

A Harden ya le coquetearon, por lo menos eso dijeron los rumores, y lo de Beal si es una novedad. El gran problema para que el Heat revolucione la NBA con la llegada de una de estas dos estrellas es que, al no tener selecciones importantes en el Draft hasta el 2027, Tyler Herro tendría que ser incluido en el intercambio por James o Bradley.

Las críticas de Jimmy Butler al nivel del Miami Heat

“No hay excusas para no jugar duro, o no finalizar las posesiones. No estamos jugando el baloncesto que sabemos, la cultura que decimos que tenemos. Nadie lo está haciendo. Ni yo, ni Bam, nadie. Será mejor que lo resolvamos pronto”, afirmó Jimmy Butler luego de la cuarta derrota del Miami Heat en la temporada 2020-21 NBA.

