Luka Doncic consigue marca en NBA Playoffs que le pertenecía a LeBron James

Ante su rival favorito, el base esloveno Luka Doncic fue nuevamente la figura consular de Dallas Mavericks para conseguir la victoria por 105-100 ante Los Angeles Clippers, y quedar a un triunfo de avanzar a semifinales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA.

Con sus 43 minutos en cancha, el jugador europeo de apenas 22 años, registró una presentación consular, con un doble-doble de 42 puntos, 14 asistencias y ocho rebotes, con una efectividad en tiros de campo del 46 por ciento, más un 50% en triples.

Una actuación de Doncic que lo convierte en el segundo jugador en la historia de la NBA en firmar un partido con 40 o más puntos, 10 o más asistencias y ocho o más rebotes, alcanzando a sólo un jugador: LeBron James, que lo consiguió el 3 de mayo del 2018, con Cleveland Cavaliers.

Luka Doncic sigue haciendo historia en la NBA



No sólo fue eso, ya que el ex Real Madrid pasó a ser el tercero en anotar o asistir el 80 por ciento de los puntos de su equipo en postemporada, sumándose a lo realizado por el Rey ante Golden State Warriors en el 2015, y a la leyenda Allen Iverson, que con Philadelphia 76ers lo hizo ante New Orleans Hornets en el 2003.

Y puede haber más, porque Doncic necesitó de apenas 11 partidos para conseguir cuatro juegos con 40 o más puntos en Playoffs, siendo quien más rápido lo ha conseguido, superando a figuras de la talla de Earvin Magic Johnson (con 190), Karl Malone (193) y Tim Duncan (251).

Luka Doncic ante Paul George (Getty)

Ahora, los Mavericks necesitan una nueva noche inspirada del esloveno para poder asegurar este viernes, en el juego 6 a disputarse en Texas, el pasaje a las semifinales del Oeste, de lo contrario, todo se resolverá el domingo, en un séptimo y definitivo encuentro.

