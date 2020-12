¿Despedir a Mike McCarthy? Dueño de Dallas Cowboys responde a pedido de aficionados

La mala campaña que, una vez más, registran los Dallas Cowboys durante la temporada 2020 de la National Football League (NFL), donde registra sólo cuatro triunfos y nueve derrotas, ha provocado que sus aficionados exigan el despido de su entrenador en jefe Mike McCarthy.

Sin embargo, tal pareciera que para el dueño de la franquicia de Texas, el empresario Jerry Jones, tal situación no es real y cuando fue consultado por la cadena ESPN sobre si escucha el pedido de los fanáticos del equipo, su respuesta dejó atónito a todos.

"Toda la conversación y los rumores al respecto son ridículos. Nunca se me ha pasado por la mente ni tampoco he soñado que McCarthy no será nuestro entrenador la próxima temporada", afirmó el propietario de los Cowboys.