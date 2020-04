Nati Jota metió fotito de martes: "Dosifiquemos nuestras actividades"

La falta de fútbol provocada por el Coronavirus nos ha obligado a cambiar mucho nuestro contenido.

Sabemos que hoy la prioridad es la salud de todos nosotros, por lo que haremos lo posible para informarlos desde el lugar que nos toca.

Sin embargo, aquí en Bolavip siempre hay lugar para el distendimiento. Y entendemos que esta nota encaja perfecto para eso.

Nati Jota, nuestra gran amiga, compartió en su cuenta de Instagram una publicación con una extensa reflexión.

"Me despierto, entreno, me baño, almuerzo, ordeno, limpio, a los tumbos, porque se hace tarde. Tarde para qué? A los tumbos, porque no sé hacer las cosas de otra forma. A los tumbos porque no estoy acostumbrada a disfrutar de los procesos, sino de festejar que terminen. Que terminen para qué?", abrió.

Por último, hizo una reflexión que nos pareció muy acertada: "Más ahora que nunca. Por eso hoy decidí tomarme mi tiempo para todo. Dejar huecos lógicos entre cosa y cosa e ir lento. Que se me haga tarde (de vuelta, tarde para qué? Para quién?), que se me haga lento. Que se me haga dulce, agradable, disfrutable. Sino después me quedan esas mil horas hasta que me voy a dormir de mucha nada junta. Dosifiquemos nuestras actividades, en una de esas no sólo tenemos días más equilibrados, sino que aprendemos a gozar las pequeñas cosas de la vida y todo".

¡Lindo!

