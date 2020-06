Otro equipo más afectado: Los Angeles Dodgers confirman casos positivos de Coronavirus

La pandemia del Coronavirus ha atacado con mucha fuerza a Estados Unidos, y en el ambito deportivo, la Major League Baseball (MLB) es la competición que más afectada se ha visto con el incremento de casos positivos entre jugadores y trabajadores de los equipos, tal como ocurre en esta ocasión.

A equipos como Philadelphia Phillies, San Francisco Giants, Texas Rangers, Toronto Blue Jays, Texas Rangers y Houston Astros, entre otros, hace unas horas se ha confirmado la existencia de contagiados con COVID-19 en Los Angeles Dodgers, según dio a conocer su presidente deportivo, Andrew Friedman.

"Parte del reto es que hay muchas cosas que no conocemos. No hay duda de que vamos a tener un decente número de casos positivos en el campamento de pretemporada y durante la temporada; para mí, se trata más de qué tan rápido podemos responder a eso, a las opciones de tratamiento, la cuarentena, asegurarnos que no se propague en el grupo. En ese contexto, ver cómo podemos contenerlo y que tengamos muy buenos protocolos de salud y seguridad colectivamente como grupos, todos trabajando juntos. Es algo que creo que podemos manejar", aseguró.