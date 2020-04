Pau Gasol contó la historia más emotiva sobre su amistad con Kobe Bryant

Pau Gasol llegó a Los Angeles Lakers en 2008 y ayudó al equipo a ganar un par de campeonatos antes de su salida en 2014, conformando junto con Kobe Bryant uno de los dúos más icónicos en la historia de la franquicia y, evidentemente, consolidando una enorme amistad.

Por eso no es de extrañar que el pívo español se haya visto claramente afectado por el trágico fallecimiento del Black Mamba, con quien hasta el día de su muerte mantenía contacto. Asimismo, poco más de dos meses después de su partida, Gasol aún sigue honrando su memoria al hablar acerca de su amigo.

Pau Gasol y Kobe Bryant - Getty

En este sentido, Gasol contó por primera vez la historia de la bienvenida que le dio Kobe a los Lakers cuando fue traspasado desde los Grizzlies. En su relato, reveló que el gesto de Bryant demostró exactamente qué tipo de persona era y dejó en evidencia su admiración por el escolta:

"Era muy temprano cuando me uní al equipo en Washington después de mi examen físico en Los Ángeles. El equipo estaba en carretera y sabía que yo no iba a jugar. No había tenido tiempo de practicar o algo así, y Kobe me había estado escribiendo desde el momento en el que me cambiaron hasta el segundo en el que llegué. Quería pasar por mi habitación y hablar conmigo y darme la bienvenida al equipo", comenzó el español.

"Le dije 'Hey, está bien, será un poco tarde, como a la 1:30 así que no tienes que hacerlo, podemos esperar hasta mañana si quieres'. Me dijo 'No, no, no. Iré'. Obviamente, yo estaba sorprendido gratamente y me dijo que estaba muy feliz de tenerme ahí, que estaba emocionado y que ahora debíamos ganar un campeonato. Desde el inicio me explicó cómo sería todo y qué era lo que lo motivaba, así como qué clase de mentalidad tenía que tener. Estábamos ahí para ganar campeonatos, y la forma en como se acercó fue única e increíble, demostró qué tipo de líder era", concluyó Gasol.

Muchos consideran que el periplo de Gasol con los Lakers y los anillos que ganó junto con Kobe lo terminaron de consolidar como un miembro del Salón de la Fama, pero a decir verdad, quizás sin su llegada al Staples Center, el legado de Bryant hubiera sido completamente distinto, pues hubiera sido mucho más complicado ganar ese par de campeonatos.

