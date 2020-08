Paul Pierce: "Si queda eliminado, LeBron James no es uno de los 5 mejores jugadores en la historia de la NBA"

Apenas se consumó la derrota de Los Angeles Lakers ante Portland Trail Blazers por 93-100 en el primer juego de la serie de cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA, comenzaron de inmediato a surgir las críticas hacia el desempeño de LeBron James y sus compañeros, poniendo en duda su lugar en la historia de este deporte.

Al menos así lo considera otra leyenda del juego, como es el ex alero de Boston Celtics, Paul Pierce, quien desde su posición como comentarista para la cadena ESPN, aseguró que si los laguneros quedan fuera de carrera en esta etapa del certamen, sería un golpe muy grande para la carrera del Rey.

"Si los Lakers no ganan, mucho menos pierden en la primera ronda, no se puede meter a LeBron James en el debate por ser el Más Grande de todos los tiempos", afirmó Pierce.

No se quedó allí, pues el 10 veces All-Star, campeón y MVP de las finales del 2008, agregó al respecto, en el debate surgido en el programa First Take, que "si no ganan (los Lakers) este año, será un gran golpe para el legado de LeBron, porque ya no será uno de los cinco mejores de todos los tiempos".

Cabe recordar, por si alguno se ha olvidado, que en los 16 años de carrera de James, ha ganado tres títulos de NBA, dos con Miami Heat y otro con Cleveland Cavaliers, ha sido cuatro veces el Jugador Más Valioso de la Liga y 16 veces nominado al Juego de las Estrellas. Una leyenda por donde se le mire.

