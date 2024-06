Un nuevo mano a mano con Messi y dio mucho de qué hablar. En vísperas a lo que será el inicio de la Copa América 2024, el jugador argentino le concedió una entrevista a ESPN, Argentina, y el mundo de la NBA dijo presente en sus respuestas de la mano de dos de los mejores de la historia: LeBron James y Michael Jordan.

El primer encuentro entre Lionel Messi y LeBron se dio en 2011 cuando la estrella de la NBA visitó la ciudad deportiva del FC Barcelona. Esa foto quedó para la historia y no sería la única. La fecha del debut de Leo con Inter Miami se abrió espacio sin ningún problema en la agenda de James para presenciar un auténtico estreno por todo lo alto.

Messi dio los premios pasos en el estadio de Inter Miami y antes de sentarse en el banco de suplentes se saludó de manera afectuoso con LeBron James. Sí, ‘El Rey’ de la NBA fue a verlo debutar en el partido contra Cruz Azul del 21 de julio de 2023 y sería testigo directo de un golazo de tiro libre al último minuto.

“Increíble”, publicó LeBron en X al compartir el gol con el que debutó Lionel Messi en Inter Miami. Pero eso no sería lo único que haría la estrella de Los Angeles Lakers cuando estuvo como espectador en el estreno de Leo con la camiseta número 10 de color rosa. El tiempo de juego marcó el minuto 9 del segundo tiempo, y cuando el jugador argentino se alistaba a entrar a la cancha, James no lo dudó, se puso de pie de su asiento, sacó el celular y empezó a grabar.

LeBron James en el debut de Messi en Inter Miami. (Foto: Imago)

En la entrevista que Leo Messi le concedió a ESPN no solo respondió que “sí, creo que va a ser mi último club” cuando le preguntaron si Inter Miami sería su último equipo; al jugador argentino también le mostraron la foto cuando LeBron James fue a verlo debutar y empezó a grabarlo al momento de entrar al campo de juego. ¿Cómo reaccionó?

Así reaccionó Messi cuando le mostraron que LeBron lo estaba grabando

“¿Qué significa que te vaya a ver LeBron James?”, le preguntó el periodista Martín Arévalo a Messi mientras le mostraba cómo ‘El Rey’ de la NBA lo grababa y Leo reaccionó diciendo lo siguiente: “La verdad que es impresionante todo lo que me pasó desde que llegue acá (Miami), todo lo que me tocó vivir con personalidades de este tipo o ir por cualquier parte de Estados Unidos y que se llenen los estadios y quieran ver a nuestro equipo. Estoy agradecido de cómo me trataron desde que llegue a Estados Unidos, ni hablar en Miami que es una ciudad que está llena de latinos y de argentinos. Me pasaron cosas muy lindas que las vivo y disfruto de otra manera”.

Las palabras de LeBron a Messi que sorprendieron al mundo del deporte

Dave McMenamin, de ESPN, publicó el 6 de febrero de 2024 unas palabras de LeBron James sobre Leo que sorprendieron al mundo del deporte: “Ver a Lionel Messi, el GOAT (el mejor de todos los tiempos por siglas en inglés) del fútbol, ​​honrar a la MLS con su gran presencia es un gran cambio para nosotros. Su llegada no solo eleva la liga, sino que también inspira a una nueva generación de fanáticos del fútbol en nuestro país. Se necesita una dedicación incomparable, ética de trabajo y talento para lograr lo que Messi tiene, y no tengo más que respeto y admiración por él. Le deseo todo lo mejor”.