Roberto Osuna le tiene miedo al Coronavirus por su estado de salud

Roberto Osuna, el estelar cerrador de los Houston Astros, no dudó en manifestar su postura sobre el inicio de la temporada 2020 de las Grandes Ligas y, más allá de la opinión sobre la cantidad de partidos y porcentaje de salario que se debe pagar, hizo una revelación que sorprendió a los fanáticos.

En medio de un Facebook Live con el programa El Debate (México), Osuna, de 25 años, manifestó la gran preocupación que tiene si llega a contagiarse de Coronavirus por la condición médica que padece y que lo hace ser más vulnerable a sufrir graves consecuencias si contrae Covid-19.

Roberto Osuna. Foto: Getty Images.

“En mi caso yo tengo asma y entonces obviamente este virus a mí me asusta mucho y no es como que voy a ir y no por el dinero en realidad; si me llega a pasar algo yo dejo un buen sustento a mi familia, pero me vas a pagar a mí el 25 o 33 por ciento de mi sueldo (…) pero ellos (MLB) no están pensando en nosotros y se nos hace una falta de respeto”, dijo Osuna.

Sobre las propuestas de la MLB para reanudar la temporada, el lanzador mexicano manifestó que las considera una falta de respeto porque los directivos no son conscientes de lo que ellos (peloteros) tienen que pasar si llegan a jugar en plena pandemia del Coronavirus.

“La verdad es que nosotros somos los que jugamos. Hay juegos que terminamos tarde y llegamos a la otra ciudad en la madrugada, tenemos que medio dormir, medio comer y volver al estadio. Son cosas que la gente no sabía y nosotros como peloteros nos quedamos callados hasta que ya nos faltaron el respeto con la primera propuesta”, concluyó Roberto Osuna.

