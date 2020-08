Rosa María Bartra culpó a Vizcarra por muertes en Los Olivos: "Su fiasco costó 13 vidas"

13 jóvenes muertos!

La responsabilidad de los dueños no quita que @PoliciaPeru no cuidó que la puerta estuviera abierta para detener sin muertos ni heridos.

Quién ordenó intervenir de esta manera?

No se lave las manos @MartinVizcarraC su fiasco propagandístico hoy costó 13 vidas pic.twitter.com/LcTq0yHpeD