Sigue caliente: Distasio tiró en Twitter que para River "era imposible ser campeón"

Me parece que te faltó también el penal que le hacen a Armani en el primer tiempo

Y el mano a mano que erraron Scocco y Suarez y que con defensa no pateamos al arco durante 50 min... contemos todo.

No era imposible! Tenían que hace 1 (un) gol

No patearon al arco rejunte de cromosomas, nosotros le ganamos al dk no se vos

Hasta hace poco eran 2 penales. Ahora son 4? Fua jaja mañana van a decir que fueron 6. Este tipo no es periodista! Es un termo pelotudo con microfono.

Dale, Nico. Ya está. Los árbitros te dan y te quitan. River tenía 3 por encima de Boca con 6 en juego y no pudo salir campeón. Me da vergüenza hablar del árbitro...

Las dos primeras tenés razón. Las otras no. Pero en el mismo orden de situaciones determinantes tenés que poner la salida en falso de Armani en el gol de AT, la semana atípica que vivió River antes de la definición y jugadores de recambio que no están en buen nivel.