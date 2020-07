Sol Pérez metió foto bomba al espejo pero Migue Granados le comentó por otra cosa

TENGO ALTO SORTEO PARA VOS �� Vamos a sortear un IPHONE SE 2020. Las condiciones son : ❤️ Etiquetar un amigo en la publicación ❤️ seguir a @lasobrideperez y a @ordunaonline ❤️ subir la publicación a su historia Se va a sortear el 17 de Julio en la página de @ordunaonline ❤️

A post shared by Sol Perez (@lasobrideperez) on Jul 5, 2020 at 8:17am PDT