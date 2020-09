Tres razones por las que la NBA odia a Los Angeles Clippers

Una reacción en cadena fue la que provocó la increíble eliminación de Los Angeles Clippers de los playoffs en NBA, luego de que Denver Nuggets les revirtiera una serie semifinal de la Conferencia Oeste que la ganaban por 3-1, y terminaron siendo derrotados por 4-3.

Esto se debe a que en el último tiempo, la franquicia se ha convertido en un material para las burlas tanto de los aficionados, como de jugadores rivales, y en Bolavip tratamos de explicar, en tres razones, el por qué existe tanto odio hacia la otra mitad de Los Angeles.

LA BURLA A LOS RIVALES

Comandados por Patrick Beverley, Paul George y Marcus Morris, los jugadores de los Clippers usaron las redes sociales para burlarse de jugadores como Damian Lillard y Luka Doncic, por las eliminaciones de Portland Trail Blazers y Dallas Mavericks, respectivamente. Como era de esperar, los comentarios llegaron de vuelta.

@patbev21 I guess I should extend this Cancun invite since I haven’t made my arrangements yet ������ — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 16, 2020

CREERSE MÁS DE LO QUE SON

Durante la presente temporada lanzaron una fuerte campaña en redes sociales, asegurando que su forma de hacer las cosas es la correcta, y no la de su rival de ciudad, los Lakers. Con frases como Street Lights Over Spotlights, Driven Over Given, LA Our Way y We Over Me, quisieron llamar la atención. La apuesta para nada ha resultado.

TANTO GASTO PARA NADA

El ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, ha querido convertir a los Clippers en una potencia de la NBA, gastando en el impuesto de lujo en su lista y derrochar en comodidades para los jugadores y su entrenador Doc Rivers, el mejor pagado de la Liga, y con jugadores como George y Kawhi Leonard. Al final todo esa inversión, terminó en nada, como siempre.

