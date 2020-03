Varsky, más hincha de Boca que nunca: "No descarto volver a la tribuna"

En el mundo del fútbol es cada vez más común que se releve el cuadro del que cada uno de los periodistas deportivos es hincha. Igualmente, algunos siguen prefiriendo no hacerlo.

Por ejemplo, Juan Pablo Varsky, uno de los periodistas más reconocidos de Argentina, salió del closet en 2001 y lo repitió en 2014. Su amor es por Boca Juniors.

"Mi satisfacción no pasa por si mi equipo gana o pierde, sino porque el público me crea. Por culpa de mi viejo, mi abuelo, mi tío y mi familia, yo soy hincha de Boca", supo confesar.

Pero ahora, aprovechando la cuarentena, Varsky le brindó una entrevista a '#ConectadosXBoca', por Cadena Xeneize, y allí se mostró más hincha que nunca.

"Me gustaría volver a la tribuna para ver a Boca, no lo descarto", exteriorizó el periodista que trabaja en CNN, DirecTV Sports y TNT Sports, entre otros.

"¿Por qué no? Si, sí, me gustaría. Antes iba a la popular. Tuve momentos buenos y otros no tanto, como el 3-2 en la cancha de River, con el penal que erró mi ídolo Comas en el 87. Pero sí, sí, disfruto mucho. No lo descarto para nada", profundizó.

