A 12 días de su salida: Andrade acusa maltrato a luchadores latinos en WWE

Han pasado 12 días desde que fue oficialmente anunciada su salida de World Wrestling Entertainment (WWE), y el luchador mexicano Andrade ha revelado finalmente los motivos que propiciaron su adiós de la principal empresa mundial de lucha libre tras seis años.

Primero, en conversación con el diario El Universal, el ex campeón de Estados Unidos y de la marca NXT aseguró que la empresa dirigida por Vince McMahon no toma en serio a los peleadores latinoamericanos, y que de no ser por su lucha con la leyenda Rey Mysterio, jamás habría tenido las chances de competir.

"Afuera del ring todo es genial, tienes tu cheque seguro. Pero creo que a los latinos no los toman mucho en cuenta, es un insulto. Las oportunidades me las gané por las luchas que di con Rey Mysterio, me esforzaba arriba del ring. No sé qué esta pasando y por eso decidí salir, porque a los latinos no los toman en serio", afirmó Andrade.

Andrade critica a WWE por trato a latinos



En ese sentido, y respecto de su futuro, el luchador aclaró que "tengo 31 años y no quiero pasar tres o cuatro más sentado, cobrando mi cheque pero sin oportunidades. Estoy seguro del talento que soy y no quería salir en unos años sin que nadie se interese por mi".

Por otra parte, Andrade indicó en conversación con Lucha Libre Online el motivo de su larga ausencia, sosteniendo que "pedí permiso en octubre para operarme los ojos. Nunca me dijeron que regresara a WWE hasta febrero. Tenía un contrato por varios millones por año ($3 millones de dólares anuales). No me conformé con eso. Le di las gracias a WWE y me fui".

Andrade y su pareja, Charlotte Flair (Getty)

Sobre sus próximos planes en el mundo de la lucha libre, el mexicano aseveró que "quiero ir de regreso a México. Estamos en pláticas para ir a Chile. Quiero ir a Puerto Rico con Los Colón (WWC). Quiero ir a Japón (NJPW) y hay muchos planes".

