Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys: Cómo ver en vivo, horarios y pronósticos por la NFL 2020

Los Arizona Cardinals y los Dallas Cowboys juegan este lunes 19 de octubre por la semana 6 de la NFL 2020 en el AT&T Stadium, en Texas. Por ello, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más en Estados Unidos.

Si bien es cierto que los Cowboys no arrancaron de la mejor manera la temporada 2020, la esperanza de derrotar a los Cardinals no se pierde. Los de Arizona no podrán contar con su mariscal estrella Dak Prescott, quien se perderá el resto de la campaña por una lesión, mientras que sus rivales llegan intactos a este duelo.

En esta misma línea, los Dallas Cowboys -ante la baja de Prescott- confiaron en Andy Dalton para tomar las riendas del equipo en el campo. No obstante, su afición no lo respalda del todo por su desempeño mostrado. Los Cardinals, en cambio, parten con ventaja con una marca de tres triunfos que seguramente pretenderán aumentar.

Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys: fecha, hora y lugar del partido

Día: Lunes 19 de octubre

Hora: 20:15 hs (ET)

Lugar: AT&T Stadium, Texas

Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Primeros en la clasificación en el NFC Este de la Conferencia Nacional, los Cowboys saldrán en busca de un triunfo ante los Cardinals que son terceros en la NFC Oeste, por lo que se cree que los de Dallas irán en busca de consolidarse como líderes tras su última victoria ante los Giants por 37-34. ¿Que nos deparará el lunes?

¿Dónde ver en vivo el Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys en Estados Unidos?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los Arizona Cardinals y Dallas Cowboys a disputarse este lunes 19 en Texas será transmitido gracias a diferentes señales en Estados Unidos que aquí te compartimos. ESPN y Westwood One tendrán a su cargo la emisión del encuentro en USA, por ejemplo.

Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys: pronósticos del partido

Tal y como se tenía previsto, es difícil inclinarse por un favorito en este encuentro por la NFL del lunes. En las casas de apuesta creen que los Arizona Cardinals obtendrán un triunfo ajustado, por lo que un handicap es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que este sea un duelo de muchos puntos, lo que explica que el total sea de 55.5.

Resultado FanDuel Handicap Cowboys -1 Game total o/u 55.5

* Cuotas a través de FanDuel

