Historia de Centurión: "No es justo, por qué no me llevaste a mí"

Habiendo llevado a cabo una publicación en las últimas horas del domingo luego de enterarse de la partida de Melody Pasini, quien era su pareja desde hace varios años, Ricardo Centurión volvió a utilizar sus redes sociales para exigir un poco de respeto y exteriorizar su dolor.

Las sentidas palabras de Ricardo Centurión sobre la partida de Melody Pasini. pic.twitter.com/KLtiz1dyum — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 30, 2020

Sin poder digerir aún la muerte de su novia, quien falleció en la madrugada del último día de la semana fruto de un paro cardíaco mientras manejaba su vehículo, el futbolista amaneció este lunes con una sorpresa poco grata.

Exteriorizando su fastidio para con los medios y exigiendo tranquilidad en uno de los momentos más difíciles de su vida, Ricky publicó una primera historia en su cuenta de Instagram y escribió: "Buen día. Hoy amanecimos desde muy temprano con todos los periodistas en la puerta de la casa de mi abuela. Por favor les pedimos que sean respetuosos y se retiren. Queremos paz en estos momentos".

Minutos después, adjuntando una postal de él junto a Melody, Centu escribió: "Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí. ¿Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody?".

Ferviente fanática de Racing desde chiquita, Melody acompañó al jugador en los últimos años y lo apoyó a pesar de vestir camisetas diferentes a la de su querida Academia.

Desde Bolavip abrazamos y acompañamos a la familia de Ricardo y Melody en este duro momento.

