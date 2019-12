La increíble amenaza de LeVeon Bell que la NFL ignoró.

La NFL intenta mantenerse – al menos en las apariencias – como una liga libre de drogas prohibidas. Por eso, realiza exhaustivos controles a los jugadores de los distintos equipos en busca de evitar el abuso de sustancias.

Sin embargo, Le’Veon Bell no parece muy contento con la metodología de la organización para realizar los controles, por lo que había disparado a fines de noviembre luego de someterse a varios de ellos.

“He hecho cinco controles de HGH en sangre ‘al azar’ en 10 semanas”, disparó entonces. “@NFL, no voy a hacer ninguno más desde hoy. Lo que sea que estén buscando, claramente no está allí y no pretendo dejar que me pinchen con esas agujas de m#!%a. Encuentren a los jugadores que en verdad usan esa porquería de HGH y déjenme en paz”.

A pesar de todo, parece que la liga no escuchó las palabras del corredor de los New York Jets y, este viernes, el jugador publicó una foto en la que mostró una citación a un nuevo control, también en busca de la sustancia HGH.

El texto reza “Esto es un análisis de sangre por HGH” y apunta: “Ha sido seleccionado aleatoriamente por el programa de evaluación de sustancias de la NFL para completar un análisis hoy”.

Ante la orden de “reportarse inmediatamente” que lanza también el mensaje, Bell parece habérselo tomado con cierto humor y publico: “@NFL, apuesto a que no voy”.

Parece ser que el enojo del jugador por hacer cinco controles en 10 semanas no tuvo ningún tipo de efecto en la liga ya que debería completar un sexto a pesar de todo.

Lo más curioso de todo es que una alarma contra incendios se disparó en las instalaciones de los Jets durante la conferencia de prensa de Adam Gase y cortó todo tipo de actividades allí…incluyendo la posibilidad de realizar el análisis.

The fire alarm cut Adam Gase's presser short �� pic.twitter.com/dDdpz4Pcks — Jets Videos (@snyjets) December 27, 2019

Las sospechas de Bell sobre las intenciones de la liga surgen, probablemente, porque fue suspendido en 2015 por posesión de marihuana y en 2014 por conducir un auto bajo la influencia del alcohol. Parece ser que el número 26 cree que su historial lo tiene en el blanco de la liga y por eso ha tenido que someterse a tantos análisis.

