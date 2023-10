Por qué no juega Aaron Rodgers con New York Jets en la NFL 2023

El pasado lunes 11 de septiembre quedará marcado en la memoria de los aficionados de New York Jets, pero no precisamente por las razones que esperaban. Aaron Rodgers, uno de los mariscales de campo más destacados de la NFL, realizó su debut con los New York Jets, después de un intercambio con Green Bay Packers en la temporada baja.

Sin embargo, la emoción se desvaneció rápidamente cuando Rodgers sufrió una grave lesión que lo dejó fuera del partido, donde sus fechas de regreso al campo de juego parecen estar lejos.

El enfrentamiento entre Jets y Buffalo Bills tenía todas las expectativas de ser un espectáculo, pues se trata de un duelo generacional de alto calibre: Rodgers vs Josh Allen. Allí, se esperaba ver cómo se desenvolvía AR12 con su nuevo uniforme, después de haber pasado prácticamente toda su carrera en Green Bay.

Sin embargo, a tan solo 11 minutos de iniciar el partido, ocurrió el momento que cambió el rumbo del encuentro y dejó a todos en estado de shock.

La lesión de Aaron Rodgers

Rodgers, quien había estado trabajando arduamente en su adaptación al sistema de juego de los Jets, se vio envuelto en una jugada desafortunada. Mientras intentaba llevar a cabo una ofensiva en el primer cuarto, fue brutalmente tackleado por un defensa de los Bills. La fuerza del impacto hizo que el mariscal de campo se doblara en el suelo y, en ese momento, quedó claro que algo había salido terriblemente mal.

El diagnóstico posterior reveló que Aaron Rodgers sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo debido al tackleo, una de las lesiones más temidas, pues la recuperación suele ser larga y compleja.

De hecho, la rotura del tendón de Aquiles puede afectar gravemente la capacidad de un atleta para moverse, correr y, en el caso de Rodgers, lanzar el balón con precisión, con especial alerta roja dado que puede tener impacto devastador en la carrera del quarterback.

El retiro de Rodgers estuvo acompañado de muestras de dolor y frustración en su rostro. Fue un momento desgarrador tanto para él como para los aficionados que esperaban verlo brillar en su debut con los Jets. En ese momento, el reemplazo de Rodgers por el joven quarterback Zach Wilson se convirtió en una realidad que nadie había previsto.

Encuesta ¿Qué será del futuro de Aaron Rodgers luego de esta lesión? ¿Qué será del futuro de Aaron Rodgers luego de esta lesión? YA VOTARON 0 PERSONAS

El futuro de Aaron Rodgers

La gran pregunta que se plantea es cuándo podremos volver a ver a Aaron Rodgers en acción con New York Jets. Los informes médicos indican que su recuperación será un proceso largo y arduo.

Se espera que Rodgers esté fuera de acción durante toda la temporada 2023/24 de la NFL y no regrese a los emparrillados norteamericanos de la NFL hasta el segundo semestre del 2024.

¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Aaron Rodgers en la NFL?

Hasta la temporada 2023, A-Rod lleva 19 campañas en el mejor fútbol americano del mundo, pero solo llegó en una ocasión al Súper Tazón. Dicho esto, Aaron Rodgers tiene un título de Super Bowl en la NFL al ganar en 2011 con Green Bay Packers. En aquella victoria contra Pittsburgh Steelers por 31 a 25, el quarterback registró tres pases de anotación y 304 yardas.