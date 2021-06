Lista de celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos 2021

Debido a que la campaña de vacunación esta progresando a pasos agigantados, muchos estados está preparandose este 4 de julio el Día de la Independencia de los Estados Unidos y promete grandes sorpresas, tanto para niños, la familia y los amigos. En esta nota te brindamos cuándo, horario y dónde se llevará a cabo las celebraciones.

Para Biden, esta fecha es muy significativa. No solo es el Independence Day sino también una fecha donde se ha logrado ganar al COVID-19, por lo que afirma que este año se estaria festejando dos eventos importantes. Sin embargo, aún se tiene que mantener los protocolos sanitarios para evitar rebrote y recomienda: “Hay muchas posibilidades de que usted, su familia y amigos puedan reunirse en el jardín trasero en su vecindario y hacer una comida al aire libre o una barbacoa y celebrar el Día de la Independencia. Eso no significa grandes eventos, con muchas personas juntas, pero sí significa que un grupo pequeño podrá reunirse”.

Tijuana

Este estado fronterizo sigue siendo un "referente vacacional" pese a los cierres por la pandemia sanitaria qu perjudicó seriamente al turismo, sea extranjero o local como los ciudadanos que radican en los estados de Arizona, California, y Nevada. Se espera que el mercado turístico dejen buenos dividendos en comparación a años pasasdos.

Massachusetts

Esta es la lista de los eventos ya confirmados en Massachusetts para festejar este 4 de julio:

Somerville

Hora: 9:15 pm del 30 de Junio

Ubicación: Trum Field, Franey Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 1 de julio

Mashpee

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Mashpee High School, 500 Old Barnstable Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 2 de julio

Foxborough

Hora: 9 pm

Ubicación: Estacionamiento Patriot Place 41, Two Patriot Place

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Greenfield

Hora: 9:35 pm

Ubicación: Poet's Seat Tower, Mountain Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Haverhill

Hora: 9:15 pm

Ubicación: Riverside Park, 162 Lincoln Ave.

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Ipswich

Hora: 9 pm

Ubicación: Turner Hill Golf Club, 251 Topsfield Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Lexington

Hora: 9:30 pm

Ubicación: campo de béisbol Lexington High School, Worthen Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Middleborough

Hora: 10 pm

Ubicación: Battis Field, Jackson Street

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Agawam

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Six Flags New England

Fecha de exhibición de juegos artificiales: posiblemente el 3 de julio

Boston Harborfest

Hora: 9 pm

Ubicación: Long Wharf

Fecha de exhibición de juegos artificiales: posiblemente el 3 de julio

East Harwich

Hora: 9:15 pm

Ubicación: Barge of Wequassett Inn

Fecha de exhibición de juegos artificiales: posiblemente el 3 de julio

East Longmeadow

Hora: 9:30 pm

Ubicación: High School Athletic Field, Maple Street

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Fitchburg

Hora: 9 pm

Ubicación: Rollstone Hill, a la salida de Pratt Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 10 de julio

Gloucester

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Stage Fort Park, 1 Hough Ave.

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Mashpee

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Campo de golf, 20 Red Brook Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Methuen

Hora: 9:30 pm

Ubicación: 100 Milk Street

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

New Bedford

Hora: 9 pm

Ubicación: New Bedford Waterfront, 49 State Pier

Fecha de exhibición de juegos artificiales: Ninguna

Sandwich

Hora: 9 pm

Ubicación: 71 Country Club Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: Ninguna

Webster

Hora: 9 pm

Ubicación: Memorial Beach, Thompson Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 4 de julio

Windsor

Hora: 9:30 pm

Ubicación: 221 Peru Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 9 de julio

Agawam

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Six Flags New England

Fecha de exhibición de juegos artificiales: Ninguna

Amesbury

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Woodson Farm - 223 Lions Mouth Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 6 de julio

Barnstable

Hora: 9 pm

Ubicación: Lewis Bay

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 4 de septiembre

Bostón

Hora: 10:30 pm

Ubicación: Boston Common

Fecha de exhibición de juegos artificiales: Ninguna

Bridgewater

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Legion Field, 200 South St.

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

East Harwich

Hora: 9:15 pm

Ubicación: Barge of Wequassett Inn

Fecha de exhibición de juegos artificiales: TBA

Fall River

Hora: 9 pm

Ubicación: Parques Bicentenario y Patrimonial

Fecha de exhibición de juegos artificiales: TBA

Hyannis

Hora: Anochecer

Ubicación: Lewis Bay

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 4 de septiembre

Mashpee

Hora: 9:30 pm

Ubicación: 130 Willowbend Drive

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

North Adams

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Joe Wolfe Field, 310 State St.

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Pittsfield

Hora: 9 pm

Ubicación: Pittsfield Park, 105 Wahconah St.

Fecha de exhibición de juegos artificiales: TBA

Quincy

Hora: 9:15 pm

Ubicación: Town River Bay

Fecha de exhibición de juegos artificiales: N / A

Springfield

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Memorial Bridge

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Waltham

Hora: 9 pm

Ubicación: Leary Field, 19 Athletic Field Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 5 de julio

Oakham

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Barge on Lake Dean, 203 Bechan Road

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 6 de julio

Plymouth

Hora: 9:30 pm

Ubicación: Town Wharf

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 10 de julio

Orleans

Hora: 9 pm

Ubicación: Rock Harbor Beach, 11 Bay View Drive

Fecha de exhibición de juegos artificiales: 13 de julio

Bahía de la Tampa 2021 - lluvia de fuegos artificiales

Esta es la lista de los eventos ya confirmados en Tampa para festejar el Día de la Independencia de los Estados Unidos:

TAMPA: Boom by the Bay: Julio 4

Iniciará los festejos con un desfile de botes a las 5 p.m. seguido de los esperados fuegos artificiales que pueden verse desde: Julian B. Lane Riverfront Park, Armature Works, Tampa Convention Center, Sparkman Wharf, Curtis Hixon Waterfront Park, Bayshore Boulevard.

LAKELAND

Este evento se iniciarán desde el 3 de julio de 2021 de 6:00 p.m. a 9:15 p.m. en Frances Landgord Promenade en Lake Mirror, ubicado en el 121 S. Lake Avenue, Lakeland, FL 33801.

PLANT CITY

El Estadio de Plant City ubicado en el 1810 East Park Road será el epicentro de las celebraciones por el Día de la Independencia de los EE.UU. y estará abierto al público desde las 6 p.m. y la exhibición de fuegos artificiales serán a las 9:15 p.m.

CLEARWATER: Clearwater Celebrates America – At the Ballpark



Las festividades iniciarán a las 7 p.m. hasta las 9:15 p.m. en BayCare Ball Park. Los fuegos artificiales serán a las 9:15 p.m. Los artistas invitados son The Black Honkeys Band. El costo de las entradas es de $5 y se pueden adquirir llamando al 727-712-7300 o vía http://www.mvp.tickets.com.

TREASURE ISLAND:

Los fuegos artificiales será en la playa ubicado en el 10400 Gulf Blvd.

LARGO

El evento de juegos artificiales inicia a las 7 p.m. hasta las 9 p.m. en Indian Rocks Baptist Church. Habrá puesto de comida y bebida para compartir mientras ven el espectáculo en companía de amigos y familias.

SAFETY HARBOR

El Desfile del 4 de julio y el espectáculo de fuegos artificiales iniciará a las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en los puntos:

El desfile en la Calle principal - Safety Harbor, FL 34695 donde se dispondrá de puestos de alimentos como palomitas de maíz, galletas, conos de nieve, jugo y agua gratis.

Los fuegos artificiales en Safety Harbor Waterfront Park que iniciará con una previa a las 5:00 p.m. hasta las 9 p.m. en el Parque Safety Harbor Waterfront - 105 Veterans Memorial Lane Safety Harbor, FL 34695 y luego se explotarán los fuegos artificiales a las 9:00 p.m.

ST. PETERSBURG

La exhibición anual de fuegos artificiales no fueron canceladas por la pandemia y se podrán disfrutar este fin de semana del 4 de julio en el muelle de St. Pete. Tambien se contará con camiones hartas de comida y actuaciones musicales. El espectáculo de fuegos artificiales a lo largo del paseo marítimo del centro es el domingo 4 de julio de 2021 a las 9 p.m.

BROOKSVILLE

Este evento también iniciará este 3 de julio de 2021 desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en el Anderson Snow Park, ubicado en el 1360 Anderson Snow Road en Spring Hill.

SARASOTA

Checa estas fechas para que no te pierdas de nada en Sarasota:

Celebra Sarasota:

Newtown Backyard BBQ Cook-Off - 1 de julio de 2021 6 p.m. a 9 p.m.

Celebración en el Parque - 3 de julio de 2021 de 11 a.m. a 10 p.m.

J.D. Hamel Park, 199 Bayfront Drive - 4 de julio de 2021 3 p.m. a 7 p.m.

Desfile - 4 de julio de 2021 8 p.m.

VENICE

La exhibición de fuegos artificiales en la playa es imperdible para esta época de verna y se realizará este 4 de julio de 2021 a las 9:15 p.m.

TEMPE TERRACE

La ciudad de Temple Terrace iniciará actividades desde el 3 de julio de 2021 desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. Las personas podrán disfrutar de unincreíble desfile que cruzarán por Whiteway Dr. y Gillette Ave. Para luego reiniciar a las 6 p.m. del día siguiente en la primera calle de Temple Terrace Golf & Country Club donde habrá de todo: música, comida, bebidas y diversión que finalizará con un expectacular espectáculo de fuegos artificiales a las 9:15 p.m.

DUNEDIN

También las celebraciones iniciaran este 3 de julio de 2021desde las 10 a.m. hasta las 12 p.m. con el Let Freedom Ride, donde la ciudad se vestirá con los colores patrios e increíbles decoraciones. Y no te puedes perder de la visita al Museo de Historia de Dunedin para llevarte un recuerdo patriótico especial de Dunedin Parks & Recreation.

Para los más jóvenes, pueden disfutar de la actuación de la banda patriótica de los jugadores de la comunidad de Pinellas que se realizará este 3 de julio de 2021 desde las 4 p.m. a 5:30 pm. en el John R. Lawrence Pioneer Park ubicado en el centro de Dunedin.

También no te pierdas el Dunedin Goes Carting (desfile patriótico de carritos de golf) que se realizará este de julio de 2021 en VFW a las 3 p.m y comienza a las 5:30 p.m. Como el Hometown USA (Espectáculo de fuegos artificiales y banda en vivo) desde las 7 p.m. a 9 p.m.

Lista de lugares de Massachusetts donde no se va a realizar los fuegos artificiales del 4 de julio de 2021:

Acton

Amherst

Y más

Ashland

Attleboro

Castaño

Bedford

Beverly

Burlington

Brockton

Cantón

Chelmsford

Concordia

Easthampton

Falmouth

Fairhaven

Franklin

Freetown

Halifax

Harvard

Hingham

Lynn

Manchester

Marblehead

Milford

Monson

Nahant

Needham

Newton

North Andover

Provincetown

Rutland

Salem

Sharon

South Hadley

Stoughton

Swampscott

Wakefield

Walpole

Wilmington

Worcester

