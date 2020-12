¿Qué pasará con Yankees si Gleyber Torres vuelve a segunda base?

New York Yankees no quiere pasar otro año más sin colocar el anillo 28 en los dedos de sus jugadores, pero para ello, deberán armarse hasta los dientes de caraca a la temporada 2021 de MLB.

Sin embargo, el equipo neoyorquino deberá salir en este mercado por un infielder que se convierta en el segunda base, para evitar que Gleyber Torres rote hacia esa almohadilla y genere un caos, sí, casos, te contamos por qué.

Si el venezolano es designaro por Aaron Boone para que sea el camarero, significará que 'Los Mulos del Bronx' no pudieron hacerse con los servicios de un reemplazante, que bien puede ser DJ LeMahieu o Francisco Lindor.

Opciones para los Yankees

De no conseguir a nadie en la agencia libre, New York cuenta con el colombiano Thairo Estrada, pero obviamente no sería lo mismo a contar con un pelotero de renombre que se complemente en el cuadro con Torres.

También está latente la posibilidad de no convencer ni a Lindor ni a LeMahieu, lo que abriría la puerta a variantes como Anderlton Simmons o Tony La Stella, pero de seguro las opciones primordiales pasan por recontratar a DJ.

