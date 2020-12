Cualidades de Corey Kluber lo convierten en una gran opción para New York Yankees

Según diversos reportes, New York Yankees no apunta a buscar lanzadores, aunque deberían hacerlo, pues no hay nada mejor que contar con los mejores brazos en el montículo para buscar los triunfos de manera más sólida en la MLB.

Una gran opción para 'Los Mulos del Bronx' es sin duda alguna Corey Kluber, pues cuenta con una serie de cualidades que cualquier serpentinero del mejor beisbol del mundo quisiera tener, por lo que los neoyorquinos no deberían hacer caso omiso.

Entre estas cualidadades, resalta su control y calidad sobre la lomita, dado que de por vida el lanzador registra 98 triunfos por 58 reveses, 1.462 abanicados y efectividad de 3.16.

Kluber es ganador del Cy Young, por lo que de ir a New York sería el segundo as de renombre para Aaron Boone, quien actualmente solo tiene una figura que atrae reflectores, estamos hablando de Gerrit Cole.

Además de ello, acumula una década en la Gran Carpa, adquiriendo experiencia y sabiduría en cada salida. Precisamente, esa experiencia sería genial para Yankees.

También, el pitcher de 34 años es sumamente calmado sobre el montículo frío y calculador, además de ser disciplinado y trabajador.

Finalmente, Kluber se encuentra en la agencia libre, lo que facilitaría un poco las cosas en caso de querer adquirir sus servicios, pero ya dependerá que los Yankees vean al serpentinero con estos mismos ojos.

