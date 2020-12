Comparación de Kobe Bryant con el éxito musical de Eminem se hizo viral en redes

La creatividad de los fanáticos alrededor del mundo realmente llega a niveles que pueden pensarse como inalcanzables. Para muestra un botón, la nueva comparación entre Kobe Bryant y Eminem que se ha hecho viral en redes sociales.

¿Qué pueden tener en común un basquetbolista y un rapero? Quizá en su momento Kobe tenía algunas canciones de Eminem en su playlist, o por el contrario el oriundo de Detroit vio unos cuantos partidos de Los Ángeles Lakers en la era Bryant de la NBA.

Lo cierto es que a raíz del nuevo álbum lanzado por sorpresa el pasado 18 de diciembre, Eminem se hizo tendencia a lo largo y anchos de las redes sociales gracias a Music To Be Murdered By: Side-B, producción que alcanzó unos cuantos números 1 en iTunes y Spotify.

La comparación entre Eminem y Kobe Bryant

Sin embargo, por medio de la fan page de Eminem en Instagram llamada 17Eminem, se subió una fotografía de Kobe Bryant posando junto a sus cinco trofeos ligueros vestido de Lakers, pero con un peculiar montaje que sustituye la cara del exdeportista por la del rapero de 48 años, y sus cinco trofeos por los álbumes: The Marshall Mathers LP 2, The Eminem Show, The Marshall Mathers LP, Music To Be Murdered By, Relapse, The Slim Shady LP y Recovery.

Todo esto generó una reacción épica en redes sociales, pues con dicha edición se trató de resaltar varios álbumes de Eminem como verdaderas obras maestras, tal cual como los títulos de NBA de Kobe Bryant.

