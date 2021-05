El dardo de Leonard y George que enciende el duelo de NBA Playoffs 2021 ante Doncic

Los Angeles Clippers sabía que estaban contra las cuerdas de cara al juego 3 de la Ronda 1 en los NBA Playoffs 2021 ante Dallas Mavericks, pues de perder en el American Airlines Center, las cosas se complicarían en demasía. Sin embargo, lograron imponerse, 118-108.

De esta manera, la serie vuelve a cobrar vida, 2-1 a favor del quinteto texano y sin duda alguna, una de las más emocionantes en esta fase decisiva del campeonato, razón por la cual la acción, emoción y drama promete volver con todo para el resto de la llave entre ambos.

Aunque, lo más curioso del caso fue el mensaje de Kawhi Leonard y Paul George en conferencia de prensa, dado que admitieron abiertamente que no son los favoritos de la llave, y que aún tienen muchas cosas por demostrar en los Playoffs.

El mensaje de Kawhi Leonar y Paul George

“Estamos 2-1 abajo. No hemos mostrado nada. No somos los favoritos. No somos los campeones defensores. No hemos mostrado nada. Tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que ganar esta serie, pero es un juego a la vez, enfatizó Paul George.

Luka Doncic, Kawhi Leonard y Paul George (Foto: Getty)

"Ganamos un partido de baloncesto. Salimos y mantuvimos la compostura en ese primer cuarto y pudimos conseguir una victoria. Pero no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, así que, ya sabes, ganamos un juego", comentó Kahwi Leonard.

