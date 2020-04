Tom Brady lo dejó clarísimo: "Nunca me importó dejar un legado"

Fueron 20 años de relación, seis anillos de SuperBowl y la catapulta para ser considerado uno de los mejores mariscales de campo en toda la historia de la NFL. Hasta que un día, tomando por sorpresa a una enorme mayoría, Tom Brady decidió que era hora de ir en busca de nuevos objetivos y que para ello necesitaba despedirse de los New England Patriots y enrolarse con los Tampa Bay Buccaneers.

Si bien con el correr de los días había ido dando algunas respuestas y razones a quienes no lograban comprender los motivos de su partida, este miércoles se explayó al respecto en una larga entrevista concedida a Howard Stern. "Podría decir que antes del inicio de la temporada sabía que era mi último año, aunque no tomé la decisión definitiva hasta que finalmente sucedió", comenzó explicando.

Tom Brady justificó su salida en la necesidad de demostrarse a sí mismo que, a los 42 años, puede seguir compitiendo al máximo nivel. Y no estaba convencido de poder seguir haciéndolo en los Patriots, aunque se confesó como "el mayor admirador que la franquicia de New England puede tener". Pese a ello, destacó que no era una garantía el poder seguir jugando allí en el nivel más alto.

It isn't about legacy for Tom Brady. pic.twitter.com/ocG5CYhYK8 — ESPN (@espn) April 8, 2020

TB12 aclaró que si bien nunca pasó por su cabeza la posibilidad del retiro, tampoco tenía como objetivo desarrollar toda su carrera en Nueva Inglaterra. "Nunca me importó el legado. Ni siquiera cuando estaba en la escuela pensaba en dejar un legado futbolístico. Ese no soy yo. Esa no es mi personalidad", aseguró.

Y agregó: "Mucho más no puedo decir. Logré todo lo que pude en dos décadas con un equipo increíble, con un grupo excelente de personas y eso no cambiará. Nadie puede quitármelo. Nadie me podrá sacar esas experiencias o los campeonatos del SuperBowl que conseguimos".

