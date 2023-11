De cara a un nuevo fin de semana, Bolavip te acerca la agenda con los mejores eventos para disfrutar desde el viernes hasta el domingo. Tendrás detallados los horarios de cada partido para tu país, además de los canales en los que puedes sintonizarlos.

Luego de la fiebre por el fútbol internacional, los clubes vuelven a adueñarse del cronograma con las reanudaciones de las principales ligas alrededor del planeta. Tanto en Europa, como en América, pasando también por Arabia Saudita, se jugará el mejor futbol de torneos domésticos.

También comenzará a definirse el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17, que tiene solamente 8 equipos en carrera y hay sudamericanos peleando por el título. La Fórmula 1 tendrá su última carrera del año cuando se corra el GP de Abu Dabi.

En pleno fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, la temporadas regulares de la NBA y la NFL no paran. Habrá decenas de partidos de ambos deportes para que los sigas de cerca durante estos días.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

LaLiga

⚽ Alavés vs. Granada: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1

⚽ PSG vs. Mónaco: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Bundesliga

⚽ Colonia vs. Bayern Múnich: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

Liga Profesional Saudí

⚽ Al-Ettifaq vs. Al-Ittihad: SSC, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Al-Taawon vs. Al Riyadh: SSC, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

Mundial Sub 17 – Cuartos

⚽ España vs. Alemania: DGO, DirecTV Sports, FIFA+, ViX, Telemundo, Fox Soccer

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 05:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 04:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 03:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 02:30 hs | 🇺🇸 PT 01:30 hs | 🇪🇸 09:30 hs

⚽ Brasil vs. Argentina: DGO, DirecTV Sports, FIFA+, ViX, Telemundo, Fox Soccer

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 13:00 hs

Brasileirão

⚽ Corinthians vs. Bahia: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

División Profesional – Bolivia

⚽ Tomayapo vs. Independiente Petrolero: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

Primera División – Chile

⚽ Universidad de Chile vs. Coquimbo: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Unión La Calera vs. Unión Española: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

Torneo Clausura – Paraguay

⚽ Sportivo Ameliano vs. General Caballero: Tigo Sports, DGO

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

Torneo Clausura – Uruguay

⚽ Boston River vs. Montevideo City: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Cerro vs. Liverpool: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Peñarol vs. Plaza Colonia: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

NBA – Temporada regular

🏀 Orlando Magic vs. Boston Celtics: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

🏀 Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏀 New York Knicks vs. Miami Heat: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Toronto Raptors vs. Chicago Bulls: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Houston Rockets vs. Denver Nuggets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Indiana Pacers vs. Detroit Pistons: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

NFL – Temporada regular

🏈 New York Jets vs. Miami Dolphins: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Fórmula 1 – GP de Abu Dabi

🏎️ Entrenamientos: ESPN, Star+, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 06:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 05:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 04:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 03:30 hs | 🇺🇸 PT 02:30 hs | 🇪🇸 10:30 hs

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

LaLiga

⚽ Rayo Vallecano vs. Barcelona: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Valencia vs. Celta de Vigo: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 08:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

⚽ Getafe vs. Almería: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Atlético de Madrid vs. Mallorca: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1

⚽ Clermont vs. Lens: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Estrasburgo vs. Marsella: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Premier League

⚽ Manchester City vs. Liverpool: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:30 hs | 🇺🇸 PT 05:30 hs | 🇪🇸 13:30 hs

⚽ Burnley vs. West Ham: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Luton Town vs. Crystal Palace: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Newcastle vs. Chelsea: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Nottingham Forest vs. Brighton: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Sheffield United vs. Bournemouth: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Brentford vs. Arsenal: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Serie A

⚽ Salernitana vs. Lazio: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Atalanta vs. Napoli: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Milan vs. Fiorentina: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Borussia Dortmund vs. Borussia Monchengladbach: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Friburgo vs. Darmstadt: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Unión Berlín vs. Augsburgo: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Wolfsburgo vs. RB Leipzig: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Liga Profesional Saudí

⚽ Al Hazem vs. Al Hilal: SSC, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Al Ahli vs. Al Shabab: SSC, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Copa de la Liga – Argentina

⚽ Banfield vs. Gimnasia La Plata: TNT Sports, Fanatix, ViX, Paramount+, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Platense vs. Sarmiento de Junín: ESPN, Star+, Paramount+, ViX, Fanatiz, AFA Play, TV Pública

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Unión de Santa Fe vs. Tigre: TNT Sports, Fanatix, ViX, Paramount+, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Vélez Sarsfield vs. Colón: ESPN, Star+, Paramount+, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Brasileirão

⚽ Athlético Paranense vs. Vasco da Gama: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Fluminense vs. Coritiba: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

División Profesional – Bolivia

⚽ Real Santa Cruz vs. Universitario de Vinto: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ Guabirá vs. Nacional Potosí: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ Atlético Palmaflor vs. Bolívar: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

Primera División – Chile

⚽ Huachipato vs. Universidad Católica: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ O’Higgins vs. Cobresal: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Torneo Finalización – Colombia

⚽ Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: RCN, Win Sports, ViX, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Junior vs. Águilas Doradas: RCN, Win Sports, ViX, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

Liga Pro – Ecuador

⚽ Aucas vs. Delfín: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Deportivo Cuenca vs. El Nacional: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Independiente del Valle vs. Orense: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Mushuc Runa vs. Universidad Católica: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

MLS – Playoffs

⚽ Cincinnati vs. Philadelphia Union: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Orlando City vs. Columbus Crew: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Torneo Clausura – Paraguay

⚽ Guaraní vs. Sportivo Trinidense: Tigo Sports, DGO

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Olimpia vs. Libertad: Tigo Sports, DGO

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

Torneo Clausura – Uruguay

⚽ Racing Montevideo vs. Cerro Largo: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Danubio vs. Fénix: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

Liga FutVe – Superfinal – Venezuela

⚽ Deportivo Táchira vs. Caracas: GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Mundial Sub 17 – Cuartos

⚽ Francia vs. Uzbekistán: DGO, DirecTV Sports, FIFA+, ViX, Telemundo, Fox Soccer

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 05:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 04:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 03:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 02:30 hs | 🇺🇸 PT 01:30 hs | 🇪🇸 09:30 hs

⚽ Mali vs. Marruecos: DGO, DirecTV Sports, FIFA+, ViX, Telemundo, Fox Soccer

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 13:00 hs

NBA – Temporada regular

🏀 Oklahoma City Thunder vs. Philadelphia 76ers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏀 Brooklyn Nets vs. Miami Heat: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Washington Wizards vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Los Angeles Lakers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 03:30 hs

Fórmula 1 – GP de Abu Dabi

🏎️ Entrenamientos y clasificación: ESPN, Star+, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 07:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 06:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 05:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 04:30 hs | 🇺🇸 PT 03:30 hs | 🇪🇸 11:30 hs

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

LaLiga

⚽ Villarreal vs. Osasuna: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Real Sociedad vs. Sevilla: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 08:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

⚽ Cádiz vs. Real Madrid: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Real Betis vs. Las Palmas: Star+, ESPN, DirecTV, Sky HD, GolTV, Movistar+, DAZN, LaLiga TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1

⚽ Niza vs. Toulouse: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 13:00 hs

⚽ Lorient vs. Metz: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Montpellier vs. Brest: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Nantes vs. Le Havre: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Rennes vs. Reims: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:05 hs | 🇺🇸 PT 09:05 hs | 🇪🇸 17:05 hs

⚽ Lyon vs. Lille: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Premier League

⚽ Tottenham vs. Aston Villa: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Everton vs. Manchester United: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

Serie A

⚽ Cagliari vs. Monza: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 04:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Empoli vs. Sassuolo: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Frosinone vs. Genoa: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Roma vs. Udinese: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Juventus vs. Inter: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Heidenheim vs. Bochum: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Hoffenheim vs. Mainz: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

Copa de la Liga – Argentina

⚽ Arsenal vs. Rosario Central: ESPN, Star+, Paramount+, ViX, Fanatiz, AFA Play, TV Pública

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Atlético Tucumán vs. Huracán: TNT Sports, Fanatix, ViX, Paramount+, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ River Plate vs. Instituto: TNT Sports, Fanatix, ViX, Paramount+, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Talleres vs. Independiente: ESPN, Star+, Paramount+, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Godoy Cruz vs. Boca: ESPN, Star+, Paramount+, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

Brasileirão

⚽ Atlético Mineiro vs. Gremio: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ Botafogo vs. Santos: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ América MG vs. Flamengo: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ Fortaleza vs. Palmeiras: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ Internacional vs. Bragantino: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ São Paulo vs. Cuiabá: Star+, Fanatiz, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

División Profesional – Bolivia

⚽ Royal Pari vs. Wilstermann: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ The Strongest vs. Always Ready: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ Blooming vs. Libertad Gran Mamore: Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

Primera División – Chile

⚽ Audax vs. Colo Colo: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Copiapó vs. Ñublense: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

⚽ Curicó Unido vs. Magallanes: TNT Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

Torneo Finalización – Colombia

⚽ Millonarios vs. Independiente Medellín: RCN, Win Sports, ViX, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Atlético Nacional vs. América de Cali: RCN, Win Sports, ViX, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

Liga Pro – Ecuador

⚽ Barcelona vs. Guayaquil City: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Cumbaya vs. LDU Quito: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Gualaceo vs. Emelec: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Técnico Universitario vs. Libertad: GolTV, Star+, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Torneo Clausura – Paraguay

⚽ Nacional vs. Cerro Porteño: Tigo Sports, DGO

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

Torneo Clausura – Uruguay

⚽ River Plate vs. La Luz: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Nacional vs. Wanderers: Star+, GolTV, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

MLS – Playoffs

⚽ Houston Dynamo vs. Sporting Kansas City: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Seattle Sounders vs. Los Angeles FC: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 03:30 hs

NBA – Temporada regular

🏀 Milwaukee Bucks vs. Portland Trail Blazers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 13:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

🏀 Boston Celtics vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 New York Knicks vs. Phoenix Suns: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Orlando Magic vs. Charlotte Hornets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Brooklyn Nets vs. Chicago Bulls: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

NFL – Temporada regular

🏈 Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Indianapolis Colts vs. Tampa Bay Buccaneers: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 New York Giants vs. New England Patriots: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Tennessee Titans vs. Carolina Panthers: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:05 hs | 🇺🇸 PT 14:05 hs | 🇪🇸 22:05 hs

🏈 Denver Broncos vs. Cleveland Browns: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:05 hs | 🇺🇸 PT 14:05 hs | 🇪🇸 22:05 hs

🏈 Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 14:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 14:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 18:20 hs | 🇪🇸 02:20 hs

Fórmula 1 – GP de Abu Dabi

🏎️ Carrera: ESPN, Star+, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs