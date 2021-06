VER EN USA | Brasil vs. Colombia EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Brasil vs. Colombia EN VIVO ONLINE: Este miércoles 23 de junio se medirán en el partido por la jornada 4 del grupo B de la Copa América 2021 desde el Estadio Olímpico Nilton Santos. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección brasileña ya han ganado los dos partidos en esta primera fase de grupo de la Copa América, ello le permite ubicarse en el primer lugar con solo seis puntos, seguido de Colombia con 4, Perú con 3, Venezuela con 2 y Ecuador con un punto. Recuerda que los cuatro primeros ubicaciones del grupo B avanzan a la segunda ronda del torneo.

Por otro lado, Colombia no puede ceder más puntos porque ha tenido un regular desempeño en esta temporada. Se ha registrado una victoria, una derrota y un empate. Ello lo dejo relagado a un segundo lugar pero seguido de cerca por sus rivales por lo que necesita una diferencia notable para que no peligre su lugar. Néstor Pitana será el árbitro del partido entre Brasil y Colombia, siendo acompañado con Mauro Vigliano en el VAR.

Cuándo y a qué hora juega Brasil vs. Colombia EN VIVO en USA

Brasil vs. Colombia EN VIVO chocarán este 23 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Día: 23 de junio

Lugar: Estadio Olímpico Nilton Santos

Horario por país Brasil vs. Colombia

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

México: 19:00 hs

Uruguay: 19:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Brasil: 19:00 hs

Bolivia: 20:00 hs

Uruguay: 21:00 hs

Brasil: 21:00 hs.

En qué canal ver Brasil vs. Colombia ONLINE para USA

A través de FuboTV, podrás ver en vivo este encuentro desde USA a solo un click de distancia. También,el canal TUDN y FOX transmitirá vía streaming desde sus plataformas oficiales y aplicativos móviles.

Dónde ver Brasil vs. Colombia en EE.UU.

Estados Unidos: UniMás, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN.com, TUDN App, FOX Sports App, TUDN USA, Fox Sports 1

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, NOW NET e Claro

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Canadá: TSN App, TSN3, Univision Canada, RDS, RDS App, TSN.ca

Colombia: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Canal 13, DIRECTV Sports Colombia

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Brasil vs. Colombia pronósticos en USA:

Brasil es el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido, el cual será bastante cómodo. Colombia, por su parte, registra un monto de +600 en la tabla de apuestas, colocandolo lejos de la posibilidad de triunfo en comparación a su rival.

Resultados Cuota Brasil -240 Empate +300 Colombia +600

*Cuotas cortesía de FanDuel

