VER EN USA | HOY Colombia vs. Perú EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Colombia vs. Perú EN VIVO ONLINE: Este 20 de junio se medirán en el partido por la fecha 3 del grupo A de la Copa América 2021 desde el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección de Colombia llega a esta tercera jornada luego de sumar una victoria y un empate en las dos primeras fechas del torneo: imponiendose al Ecuador y empatando con Venezuela. Con ello logró acumular cuatro puntos lo coloca en el segundo lugar de la tabla, el cual es liderado por Brasil con seis puntos.

Por otro Perú llega a esta jornada con un equipo bien descansado y tienen en sus filas a sus máximas estrellas. El posible que la formación de la bicolor agrupe a Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Perú EN VIVO en USA

Colombia vs. Perú EN VIVO chocarán este 20 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Día: 20 de junio

Lugar: Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

Horario por país Colombia vs. Perú

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

México: 19:00 hs

Uruguay: 19:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Colombia: 19:00 hs

Bolivia: 20:00 hs

Uruguay: 21:00 hs

Colombia: 21:00 hs

Dónde ver Colombia vs. Perú en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Canadá: TSN App, TSN3, Univision Canada, RDS, RDS App, TSN.ca

Perú: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Canal 13, DIRECTV Sports Perú

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: BBC Red Button, BBC iPlayer, BBC Sport Web

Colombia vs. Perú pronósticos en USA:

Colombia es la escuadra favorita de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido, el cual será bastante cómodo. Perú, por su parte, no la tendrá nada fácil y está registrando un monto de +500 en la tabla de apuestas, colocandolo lejos de la posibilidad de triunfo y del empate.

Resultados Cuota Colombia -170 Empate +240 Perú +500

*Cuotas cortesía de FanDuel

Lee También