Desde Universitario de Deportes hay una voz principal que informa lo que pasa al día de hoy en el cuadro merengue. Ya que estarían buscando diversas opciones lejos de Francisco Fydriszewski. Debido a que no es del gusto al ciento por ciento de esta directiva. Aunque también hay otra versión que está segura del interés de los cremas por el famoso polaco. Es momento de presentar ambas situaciones y que el hincha como tal tome la decisión de determinar, con cuál se quedará, finalmente.

¿Universitario de Deportes no quiere a Francisco Fydriszewski?

Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter destaca lo que decidió recientemente la directiva de Universitario de Deportes: “Pero lo del “Polaco” no es que no llega por un tema económico, es porque se busca y apunta a otro perfil”. Dejando en claro que el futbolista no es del interés para el comando técnico del bicampeón del fútbol peruano. Es importante señalar que el reportero de L1 Max y PBO Campeonísimo, viene destacando que se está buscando otro tipo de jugador para hacer con el número nueve dentro del equipo local. Es fundamental remarcar esa situación.

¿Francisco Fydriszewski puede jugar en Universitario de Deportes?

Caso contrario es lo que piensa e informa el periodista Mauricio Loret de Mola, en su programa Desmarcados. Desde YouTube mencionó lo que conoce de primera mano ahora mismo, por información que le llega desde el país campeón del mundo, seguramente: “Hace unos días habíamos dicho que estaba difícil porque su ficha es alta y él tiene contrato con San Lorenzo, pero eso no quiere decir que no habrá contacto con la gente que lo maneja. Quizá no está tan lejos como parece”. Continuando con la información primaria de los merengues.

Según explica el popular “Mauri”, la idea es que lo traigan lo más antes posible y esté bajo los servicios del profesor Fabián Bustos. Quien viene exigiendo jerarquía en la parte ofensiva para los merengues: “Él no juega actualmente. Me alcanzan información ahorita. Me dicen que van a ir a conversar e intercambiar opiniones con la gente que maneja a Francisco Fydriszewski. Sé que ya está conversado. Es la opción 1. Es un atacante que gusta bastante porque Bustos lo conoce muy bien y sabe las condiciones que tiene”.

Francisco Fydriszewski jugando en Barcelona SC. (Foto: IMAGO).

¿Qué podría darle Francisco Fydriszewski a Universitario de Deportes?

Por último, ya no dio más información detallada. Todo lo contrario a eso. Entregó una perspectiva bastante personal sobre lo que podría darle Francisco Fydriszewski a Universitario de Deportes. En caso, termine llegando al fútbol peruano, después de las negociaciones que se vendrían dando: “Acá viene y si lo recuperan rápido, se cansa acá. Yo lo he seguido mucho en Barcelona. Este delantero viene al fútbol peruano y marca distancias. Además, sabe jugar en la altura y se puede acoplar a la Liga 1”.