La advertencia de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, al Real Madrid

El FC Barcelona venía arrasando con todo lo que se le topaba por el camino hasta que, de repente, cayó con la Real Sociedad antes de la fecha FIFA de noviembre, y ya no pudo recuperarse en LaLiga. Empató 2 a 2 con el Real Celta de Vigo y en su última presentación, increíblemente, perdió con Las Palmas 2 a 1 en condición de local.

De esta manera, el Culé le brindó al Real Madrid y al Atlético de Madrid el terreno necesario para que se vuelvan a meter en la discusión por el título de la primera división del fútbol español. Aún así, el estratega alemán Hansi Flick confía en que sus dirigidos vuelvan al rendimiento que mostraron en las primeras semanas de la temporada.

”Espero que diciembre sea distinto. Es un largo camino, la Liga. Queremos ganar el título. Nos centramos en nuestro objetivo. Hay que darlo todo. Si no hay éxito, el año que viene tal vez seamos más fuertes. Aquí todo el mundo conoce la situación, con los jugadores jóvenes… aprecio trabajar con ellos. Se lo he dicho. Hay gran mentalidad y el ambiente del vestuario es muy bueno. Hay que seguir luchando”, dijo Flick este lunes dos de diciembre.

En cuanto al partido con Las Palmas, expresó: ”Pasaron muchas cosas, no quiero entrar en los detalles. Puede parecer que me queje o dé excusas. El equipo podía ganar, y no lo supimos hacer. Y por eso tenemos presión. Tenemos que estar concentrados y es importante que mañana estemos concentrados en ataque. Es importante materializar las ocasiones. El equipo trató de tener el balón, lo tuvo en más del 70 por ciento. Pero en el fútbol cuentan los goles y en los últimos no hemos marcado muchos”.

En cuanto al ataque del Barcelona, reflexionó: “Siempre hay una razón por la que encajas goles. Para mí tiene que ver con estar en el momento adecuado, presionar debidamente… a veces parece fácil pero no lo es tanto. Si somos un bloque, se protege la espalda del compañero. Fallamos en la presión, no cerramos espacios como bloque, no atacamos en los espacios…”.

Hansi Flick se refirió a la visita de Joan Laporta

“Ha estado hoy, no es la primera vez. Hemos hablado. Le he felicitado por el 125 aniversario, estuvo muy organizado, le queríamos dar un regalo. He hablado de la lucha necesaria, no sólo de jugar al fútbol. No me gusta perder. Nunca me ha gustado. Tenemos que crear más esa mentalidad de lucha en el equipo para ganar los partidos. A veces, lo hacemos bien, pero creo que hay margen para mejorar”, contó Hansi Flick sobre la visita de Joan Laporta al entrenamiento, luego del tropezón con Las Palmas.

¿Cuándo juega el Barcelona vs. Mallorca?

El Barcelona buscará volver al camino del triunfo este martes tres de diciembre desde las 19:00 horas CET en Son Moix contra Mallorca, en el partido adelantado de la fecha 19 de LaLiga. Tanto los equipos mencionados como el Real Madrid y el Athletic Club (miércoles 21:00 horas), anticiparon sus partidos, dado que en enero estarán disputando en Arabia Saudí la Supercopa de España.

