La historia del futbol quiso que fuera así: Óscar Pérez estaba destinado a ser Campeón con Cruz Azul en 1997 y ni el mejor portero de aquella época podría evitarlo, pues las circunstancias se fueron entretejiendo para que se concretara la hazaña; de no ser así, tal vez en este momento no se recordaría al ‘Conejo’, sino a Jorge Campos como el último arquero campeón de Cruz Azul.

Desde que escuchó la propuesta que La Máquina le hizo para el Invierno del 97, donde Luis Fernando Tena quería alternarlo como portero y delantero, el exseleccionado nacional aceptó con gusto regresar a México, sin embargo aún tenía contrato con Los Ángeles Galaxy y no contaba con que el equipo angelino llegaría a los playoffs en la MLS, por lo que tuvo que aplazar su llegada a La Noria.

Jorge Campos y Óscar Pérez.

Fue hasta octubre que el experimentado guardameta, ya con experiencia mundialista, concluyó sus compromisos con los galácticos y por fin pudo incorporarse a las filas de un Cruz Azul que ya se perfilaba para conquistar la gloria, también en la Liga, sin embargo, se encontró con la sorpresa de que aquel joven de 24 años estaba más que afianzado en el arco celeste y poco o nada pudo hacer para arrebatarle la titularidad.

“Se presentó esta oportunidad, se estaba armando el equipo de Cruz Azul, me hablaron, me gustó la idea, pero cuando llegué el ‘Conejo’ andaba muy bien, yo no pude llegar antes porque llegamos a la Semifinal con mi equipo en Estados Unidos y llegué al último, y el ‘Conejo’ andaba en un muy buen momento, entonces jugué un solo juego y jugué de delantero en la Liguilla. Nunca me hubiera imaginado todo lo que iba a pasar en Estados Unidos, el retraso que iba a tener para llegar a la Liga en México”, recordó el ‘Inmortal’ en entrevista exclusiva para Bolavip México.

El último "9" Campeón de Cruz Azul

Cruz Azul conquistó su octava estrella y Jorge Campos estuvo ahí, por lo que recordó con entusiasmo la fortuna que tuvo al ser parte del que hasta ahora es el último título de La Máquina, a pesar de haber jugado muy pocos minutos y con el 9 en el dorsal, ya que el número 1 tenía un dueño absoluto: Óscar Pérez. ¿Lo disfrutó? ¡Claro que sí!

“No jugué mucho, el ‘Conejo’ estuvo jugando muy bien, perfecto yo diría, fue cuando empezó a jugar, a salir, jugué de delantero, jugué poco, tuve la suerte de que el profe Tena se fijara en mí y me pusiera en la delantera unos minutos".

“El título sí lo disfruté, porque siempre hay que disfrutar desde donde estés, desde la banca, juegues dos minutos, somos un equipo, lo disfruté y más que ahora ha tardado mucho tiempo Cruz Azul, ha tenido cuatro o cinco finales y no ha podido lograrlo, es lamentable que no se le haya dado el campeonato, y todo mundo se acuerda del último Campeón y afortunadamente ahí estuve, ¡tuve suerte, tuve mucha suerte, estuve ahí! ¡Fue el último campeonato! Parece mentira, pero en el último Campeón de La Máquina ahí estuve. Yo creo que Cruz Azul va por buen camino, está más cerca”

Finalmente, el ahora comentarista de TV Azteca respaldó la decisión de que el conjunto cementero no se quedara con el título del Clausura 2020, pues aseguró que La Máquina sabe cómo se deben obtener los campeonatos: en la cancha.

“También es difícil saber las decisiones, estamos pasando una situación difícil a nivel mundial, los títulos normalmente se ganan en la cancha, es difícil, si la Liga en México fuera por puntos tampoco habría ningún problema en dárselo a quien lleva más puntos, pero es difícil saber cómo y con quién y para quién hay que dar los títulos o cómo dárselos o por qué dárselo, yo creo que Cruz Azul no lo aceptaría tampoco, debe de saber que los títulos hay que ganarlos”, sentenció el carismático ‘Brody’.

EL DATO

Cuatro meses antes de ser Campeón con Cruz Azul, Jorge Campos perdió una Final ante La Máquina. Fue en la Copa de Campeones de la Concacaf donde el conjunto cementero, con un ataque comandado por Carlos Hermosillo, perforó cinco veces las redes del Galaxy defendidas en ese año por el arquero mexicano, justo con doblete del 'Grandote de Cerro Azul', un tanto de Benjamín Galindo, otro de Johan Rodríguez y uno más de Héctor Adomaitis.

Cruz Azul selló el marcador 5-3 ante el equipo estadounidense y ganó el primero título del doblete que conquistó en el glorioso año de 1997.