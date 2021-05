“Los defensivos si pueden te quieren romper la cabeza”: Sammis Reyes, primer jugador chileno en la NFL

Solicitó el permiso para unirse a la llamada de Zoom y cuando apareció en pantalla su imagen era imponente. Iba a ser una charla imperdible. Detrás de las 265 libras de peso hay una historia de disciplina, trabajo y perseverancia, que lo llevó a convertirse en el primer jugador nacido en Chile que llega a la NFL: Sammis Reyes.

Para todos fue una sorpresa cuando Washington Football Team anunció a Reyes como nuevo jugador, pero, aunque la noticia sorprendió a Sammis, el ala cerrada era consciente que el esfuerzo desde niño cuando iba al colegio, se tardaba cuatro horas ida y vuelta en el trayecto a sus entrenamientos y llegaba a casa sobre las 11 p.m., iba a traer una recompensa inimaginable.

Sammis Reyes llegó a Estados Unidos con $50 dólares en el bolsillo, luchó día a día para llegar a la NBA, pero el destino y la vida le tenían preparado la NFL. Los duros momentos que vivió, la idolatría del chileno por LeBron James y lo que más sorpresa le causó al estar en un equipo del mejor fútbol americano del mundo, en esta entrevista exclusiva que tuvo con Bolavip.

El camino de Sammis Reyes a la NFL

- ¿Cómo sobrevivió los primeros días en Estados Unidos con 14 años y $50 dólares?

“Fue una historia súper difícil. Yo fui el primero de familia en Estados Unidos y en ese entonces tenía una beca de básquetbol en un colegio en el estado Florida. Me fui a vivir a las instalaciones del colegio y tuve que dejar a mi familia atrás, a mi gente, a mi cultura, a mis amigos para empujar el sueño de llegar un día a la NBA. Eso nunca pasó y la vida me llevó por otro camino”.

- ¿De dónde viene la admiración por LeBron James en la etapa que jugabas básquetbol?

“Cada vez que uno prendía la tele y veía básquetbol se veía a LeBron James. Su estilo de juego, físico, la cantidad de atletismo que tiene y la forma en la que se mueve la cancha llamaba la atención de muchos. Él fue mi ídolo desde que tengo memoria. Él no es famoso por las cosas incorrectas, es famoso por las cosas correctas”.

- La meta era llegar a la NFL en 365 días, ¿cuál fue la parte más difícil en ese camino que lo llevó a ser firmado por Washington Football Team?

“El fútbol americano es un deporte complejo donde hay 11 ofensivos y 11 defensivos, los cuales si pueden te quieren romper la cabeza. Entonces, hay que estar listo mentalmente para entrar a la cancha y que el juego no se vea tan rápido. El ajuste más difícil hasta el momento ha sido bajar la velocidad de procesar todo lo que pasa en la cancha para entender mi rol y lo que tengo que hacer, pero es algo que no me causa temor, sino que lo veo como un desafió el cual estoy dispuesto a conseguir. Lo único que puedo prometer es que nadie va a trabajar más duro que yo en esto”.

Lo que sintió Sammis Reyes cuando supo que jugaría en la NFL

Sammis Reyes, jugador chileno de la NFL (Foto: NFL/IPP)

- Descríbanos el momento en el que recibió la llamada de Washington Football Team para avisarle que querían firmarlo.

“Fue un momento especial en donde estaba con mi novia Nicole y mi familia. Estábamos en el gimnasio y una vez mi agente me dijo que los términos del contrato era lo que queríamos y que el coach Ron Rivera confiaba en mí porque voy a contribuir fue un momento muy especial. Nos sentamos en el piso a llorar 30 o 45 minutos tratando de procesar que había llegado el día que el sueño de la NFL se cumplía. No podía ser una mejor historia que llegar al lugar donde quería estar, estaré siempre agradecido con Washington por darme esta oportunidad”.

- ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza?

“Qué tenía que hacer para prepararme. No hay tiempo para pensar en el dinero, fue una instancia que dije qué tengo que hacer para prepararme. Vamos atacar el día que viene para seguir preparándome”.

- ¿Cuál ha sido el aspecto que más lo sorprendió de entrenar en un equipo de la NFL?

“El profesionalismo y la preparación de todo. Las personas que están dentro de las instalaciones, llegó a las 7 a.m., desayuno allá y vamos a entrenar. Terminamos y todo está preparado. Nuestra comida está lista y todo funciona de manera perfecta. Todo está planeado y estructurado. No hay nada que se le deje al azar, todo está preparado para que tengamos éxito. La cultura del equipo es maravillosa”.

- ¿Qué le han pedido los entrenadores de Washington Football Team a Sammis Reyes?

“Que tenga una mente abierta para aprender las jugadas desde varias posiciones. Ya sea más abierto o como ala cerrada tradicional. Que esté listo para que me pongan en donde sea para jugar en la cancha, sea como equipos especiales, que eso para mí será más fácil al comienzo. Debo tener la mentalidad que nadie trabaje más duro que yo, eso fue lo que llevó a estar en la NFL”.

- ¿Qué características de Sammis Reyes como jugador nos van a sorprender en la NFL?

“Los va a sorprender la habilidad para atrapar el balón, especialmente en bolas altas porque por mi atletismo las voy agarrar. Les va a impresionar mi resiliencia cuando se trata de bloquear y los va a impresionar que no importa cuántas veces me caiga, me voy a volver a parar y voy a seguir peleando. Esa garra nos conecta a todos latinos”.

La característica de los latinos en la vida de Sammis Reyes

Sammis Reyes, primer jugador chileno en la NFL (Foto: @sammisreyes)

- ¿Cuál es la característica de los chilenos y latinos que lo llevó a la NFL?

“Los latinos tenemos la ventaja de venir de países que no son tan desarrollados como en Europa y Estados Unidos, por eso empezamos un poquito más de abajo. La mayoría empieza con poco, como lo hice con mi familia y eso te una perspectiva para toda la vida: si tu inicias con mucho nunca vas a saber lo que es poco, pero si empiezas con poco y vas agarrando un poquito ya vas a saber lo que es estar abajo entonces el tener un poquito más se va a sentir diferente”.

“Yo tenía que caminar a mi colegio con frio, no tenía un auto que me llevara. Yo tenía que ir dos horas en bus para mi entrenamiento de básquetbol cuando vivía en Chile y otras dos horas de vuelta. Llegaba a las 11 de la noche a mi casa, cenaba y a las 6 o 7 ya estaba despierto para ir al colegio. Nuestra vida no es como la del estadounidense normal, realmente tenemos desafío que tenemos que pelear”.

Un día como jugador de la NFL en la voz de Sammis Reyes

Sammis Reyes, jugador chileno de la NFL (Foto: NFL/IPP)

“Son bastantes intentos, trató de maximizar mi productividad con un horario. Me levanto, miro el calendario en mi celular y sigo un horario porque hay muchas cosas o personas que van a querer robar tu tiempo. Soy un fiel creyente que para conseguir grandes cosas en la vida debemos organizarnos, tener un plan”

“El que falla en planear, planea para fallar. Si planeamos nuestro día en la noche anterior ya tenemos la fórmula del éxito. Me levanto y sé que tengo que comer 6 mil calorías para mantener mis 265 libras de peso, sé que tengo que estudiar de 4 a 5 jugadas mi play book (libro de jugadas) porque de no hacerlo no lo voy a entender. Si los otros ala cerradas están estudiando tres horas voy a tener que entrenar seis para que realmente no haya duda que cuando entró cancha se lo que está pasando”.

- ¿Cómo definiría a Sammis Reyes en pocas palabras?

“Un guerrero. Un guerrero que tiene buenos valores, que se levanta cada día con ganas de vivir y estoy realmente agradecido de tener dos manos, dos piernas, un cerebro y un corazón que palpita. Muchas veces la gente no se da cuenta lo que es estar vivo. Estoy agradecido de mis manos, de mis pies, de poder pelear, correr. Con eso ya me doy por pagado”.

