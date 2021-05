“1, 2, 3 para Facu”: Chris Marlowe explica el relato más famoso de Campazzo en la NBA

Una hermosa locura se vive noche tras noche en la NBA cuando Facundo Campazzo salta a la cancha con los Denver Nuggets. Los triples, la magia y el no dar una pelota por perdida del jugador argentino rompieron la frontera del idioma y llegaron hasta el reconocido relator Chris Marlowe.

En una entrevista exclusiva con Bolavip, Marlowe explicó el impacto que ha tenido Campazzo en el equipo, los aficionados y la misma NBA. Chris solo se animó a compararlo con la repercusión de Nikola Jokic, la figura de los Nuggets que es el máximo candidato a ganar el premio MVP 2020-21.

Una sencillez impecable y algunas palabras en español que expresó con toda su emoción hicieron del diálogo entre Bolavip y Chris Marlowe una conversación imperdible en la que se reveló el gran misterio sobre el origen del relato más famoso de Facundo Campazzo: “1, 2, 3 para Facu”.

- Hace 17 años relata los juegos de los Denver Nuggets, ¿había visto algo similar al impacto que ha tenido Facundo Campazzo en su primera temporada con el equipo?

“No en una primera temporada. Creo que se podría comparar con Nikola Jokic que llegó desde Serbia, hubo más alboroto cuando vino aquí a pesar que fue una selección tardía de segunda ronda. Nadie pensó que iba a ser tan bueno como era. Creo que Facu está en una posición diferente porque era una estrella internacional antes de llegar a Denver”

“No es normal que tengas un novato de 30 años en el equipo, pero como dijo el entrenador Michael Malone, no es tu novato normal porque ha jugado unos Juegos Olímpicos, ha jugado en el extranjero y es titular para Argentina. Él estaba bien establecido antes de llegar aquí, así que diría que, como jugador de primer año de otro país, Facu explotó aquí. Todos están contentos de tenerlo y creo que superó las expectativas”.

- Descríbanos ese impacto de Campazzo en el juego de los Denver Nuggets

“Originalmente pensé que solo iba a ser un sustituto, un muy buen sustituto de pases porque lo más destacado que vemos es a Facu haciendo esto y Facu haciendo aquello: el estilo mágico de pases que tiene, pero desde que llegó a los Denver Nuggets hemos descubierto que es un jugador más completo. Es un excelente jugador defensivo. Es un buen tirador, aunque con rachas. A veces hará cinco de cinco y a veces, uno de cinco, pero creo que está mejorando a medida que se ajusta a la línea de tres puntos más larga de la NBA”

“Dirige el equipo como pensé que haría y ahora con las lesiones de los Denver Nuggets se ha abierto camino en la alineación titular. Así que ha sido como mencioné, ha sido mejor de lo esperado, parece que les agrada mucho a sus compañeros de equipo. Sin embargo, lo único que no ha hecho aquí es volcar la pelota y todo el mundo ha querido verlo hacer eso”.

La defensa de Facundo Campazzo en la NBA

La defensa de Facundo Campazzo Stephen Curry (Foto: Getty Images)

- ¿Por qué dicen que Campazzo es una ‘plaga’ cuando defiende?

“Vi una cita de Facu en la que decia que es la mosca en el oído del oponente y eso es lo que hace. Es mucho más agresivo a la defensiva que muchos de los jugadores de la NBA. Por lo general en la liga, el base camina por la cancha y luego comienza a protegerlo, pero Facu generalmente lo ataca de inmediato, por toda la cancha”

“Es más rápido de lo que imaginas y porque solo mide 1.78 metros piensas que podrías hacerlo retroceder o rodearlo fácilmente, pero eso no sucede. Es muy rudo, muy fuerte: ¡muy guapo! Ya sabes, hay algunos jugadores más pequeños a los que puedes atropellarlos. No puedes hacer eso con Facu, él es demasiado poderoso así que creo que la mayor sorpresa para mí es lo bueno que es en defensa y cuando ha estado en la alineación titular, realmente ayuda a que la defensa del equipo sea buena”.

- ¿Cómo es la química de Campazzo con los fanáticos de los Nuggets?

“En primer lugar aprecian su talento, lo que puede hacer: pasa, dispara, juega a la defensiva; pero su valor especial que tiene es ese plus: un rasgo que tienen algunas personas duras, ya sabes, no retrocederán. Es valiente y creo que la gente hace que Denver aprecie, no siempre se ve eso con los jugadores de la NBA. Tienen talento y quieren verse bien y bonitos, no creo Facu esté realmente preocupado por eso, está preocupado por hacer su trabajo para obtener la victoria y creo que el amor viene con eso”.

Los Playoffs para Campazzo y Denver Nuggets

Michael Porter Jr. y Facundo Campazzo (Foto: Getty Images)

- ¿Hasta dónde cree que llegaran los Denver Nuggets en Playoffs?

“Creo que mucho depende de la salud. Creo Aaron Gordon regresa, Monte Morris también y si podemos lograr que quizás Will Barton y P.J. Dozier regresen creo que podríamos llegar a las Finales de la Conferencia Oeste nuevamente, pero el Oeste está tan cargado de tantos buenos equipos. Existe la posibilidad de que perdamos en la primera o la segunda ronda. Es realmente difícil de decir. Debido a las lesiones y la forma en que se juegan las cosas no hay un favorito claro en el Oeste con LeBron lastimado, los Lakers luchando y Clippers con altibajos”.

Las tres frases más famosas de Facundo Campazzo en la NBA

Chris Marlowe y Facundo Campazzo (Foto: cortesía del entrevistado y Getty)

- ¡Uno, dos, tres para Facu!

“En mi tiempo con los Denver Nuggets he intentado integrar una frase que podría ser divertida y que conecta con ese país. Tome tres años de español en la escuela y pensé que uno, dos, tres para Facu era algo que podría decir con bastante rapidez y que podría atrapar a los hispanohablantes”

“Originalmente lo hice con nuestro centro Timoféi Mozgov que era ruso y, por lo tanto, cada vez que bloqueaba decía: ‘¡Niet, Niet (нет)!’ que era ‘no’ en ruso. Luego teníamos a Juancho Hernangómez y cuando tiraba de tres yo decía: ‘Juancho tres, gallo tres’ y la gente parece que le gusto eso”.

- Facu, el bandido

“Cuando era niño existía una emisora famosa en Los Angeles y había un jugador en los Lakers a quien lo llamaban el ladrón y por eso cada vez que robaba el balón decían: ‘El ladrón, el ládron’. Lo recordé de mi infancia y pensé que como Facu roba mucho la pelota quise asegurarme qué significaba ‘El Bandido’ y obtuve una aclaración que era bueno. Así que pongo dos y dos juntos y, de vez en cuando digo: ‘Ha sido un robo del bandido’”

“La primera vez que lo dije la gente realmente me miro y dijo: ‘¿Qué es eso? Y entonces trato de decirla frase completa: ‘Facu Campazzo, el bandido. Ha sido un robo amigo’ cuando roba el balón en la parte de atrás de la cancha”.

- Facu y sus compadres

“Una noche hicimos una especie de escena preparada para el programa que de alguna manera establece lo que va a suceder en el juego. Entonces, a veces no hay una gran historia sobre el equipo de lo que está pasando. En ocasiones tienes que ir a un jugador y esa noche estaba sintiendo a Facu así que pensé construir una historia en torno a Facundo Campazzo: lo que ha hecho y lo que iba a hacer. En esa representación, que creo fue la mejor del año, traté de utilizar, obviamente, algunas frases en español para hacerlo especial”

“Ya sabes, podría decir Jamal Murray y sus compañeros o Jamal Murray y su pandilla o algo así. Entonces pensé: ‘Compadres. Sí, vamos muchachos’. Puedo conseguir algunos de esas frases y hacer que sea realmente divertido. Ha sido una de las frases con más reacciones en Twitter de las personas de Argentina así que estoy realmente orgulloso”.

