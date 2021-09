Ha pasado la fecha 9 de las Eliminatorias Conmebol, dejando grandes figuras en los cinco partidos. En Bolavip armamos el once ideal y éstos fueron los elegidos.

Las Eliminatorias Conmebol han tenido una fecha 9 más que interesante donde Brasil, Argentina y Ecuador supieron aprovechar ciertos resultados para escaparse en los primeros tres lugares de la tabla de posiciones. Y como fueron los triunfadores de esta jornada, no sorprende que hayan tenido las mejores figuras.

Ecuador logró un triunfo in extremis sobre el final del partido ante Paraguay, clave para ser tercero con importante ventaja sobre el resto de sus perseguidores. Argentina también venció y lo hizo en tierras venezolanas con destacadas actuaciones. Y Brasil, sin brillar, dio la nota en Chile.

En tanto, los empates de Perú-Uruguay y Bolivia-Colombia quedan en un segundo plano, pero no sin que tengan figuras en el equipo ideal de esta fecha 9 de Eliminatorias Conmebol. Aquí te contamos cuáles son los once elegidos de Bolavip.

El equipo ideal de la fecha 9 de Eliminatorias Conmebol

Hernán Galíndez

Fuente: Instagram @hernangalindez

Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, se adueñó del arco del equipo de Gustavo Alfaro y parece que será difícil que alguien se lo pueda pelear. Sólido y con atajadas clave en el juego ante Paraguay fue figura para el 2-0.

Byron Castillo

Fuente: Instagram @byron4590

Jugando decididamente al ataque y con buenas intervenciones, Byron Castillo es cosa seria. Sus proyecciones por la derecha le dieron profundidad a Ecuador y, por eso, es el mejor lateral derecho de esta fecha 9.

Félix Torres

Fuente: Instagram @latriecu

Figura indiscutida de esta fecha 9. Ante la ausencia de Piero Hincapié, Félix Torres tomó el mando y demostró seguridad en el fondo. Pero no fue todo: anotó el gol que abrió el partido para la victoria de Ecuador.

Nicolás Otamendi

Fuente: Getty

No perdió ningún duelo en defensa ante Venezuela. Otamendi demostró por qué es tan importante en el ciclo Scaloni y no puede salir del equipo titular. Se gana un lugar en el once ideal de las Eliminatorias Conmebol.

Marcos Acuña

Fuente: Getty

Sólido en defensa y con siempre acompañando en ataque. Sin ser su mejor actuación en la Selección Argentina, Acuña fue de lo mejor en el lateral izquierdo en esta jornada 9 de las Eliminatorias.

Everton Ribeiro

Fuente: Getty

Everton Ribeiro dio la cara por los jugadores que no son del fútbol europeo en Brasil. Fue de lo más claro en un atípico conjunto brasileño y estuvo donde tenía que estar para darle la victoria 1-0 ante Chile, de visitante.

Renato Tapia

Fuente: Getty

Consolidado como el mediocampista central de la selección peruana de Ricardo Gareca, Tapia tuvo una buena actuación ante Uruguay y se mete en este once ideal por su "Chalaca".

Giovani Lo Celso

Fuente: Getty

Uno de los mejores partidos de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina debía terminar en el once ideal. Asistencia perfecta para el gol de Lautaro Martínez en el primero del conjunto albiceleste y buenas conexiones con Lionel Messi lo ponen en este lugar.

Giorgian De Arrascaeta

Fuente: Getty

De Arrascaeta era de lo mejor en Uruguay hasta que fue reemplazado en el segundo tiempo del partido ante Perú. Pese a ello, anotó un tanto clave para que el equipo de Óscar Tabárez se venga con un punto de tierras incaicas.

Lautaro Martínez

Fuente: Getty

Buen partido de Lautaro, que ya venía de anotar en Inter y repite en Argentina. Aprovechó el buen pase de Lo Celso para definir cruzado y abrir el marcador ante Venezuela. Siempre incisivo y con el arco en la mira pudo haber anotado alguno más.

Roger Martínez

Fuente: Getty

El ataque se completa con otro Martínez. Roger aprovechó la chance que le dio Reinaldo Rueda en la altura. Fue autor del gol colombiano ante Bolivia y con una jugada extraordinaria. Fue el mejor del conjunto cafetero, pero no alcanzó para lograr los tres puntos.