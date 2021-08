La delegación de Brasil ha sumado un nuevo triunfo a su medallero en los Juegos Olímpicos. Ana Marcela Cunha ha conseguido llegar primera en la prueba de natación de aguas abiertas este miércoles 4 de agosto en Tokio 2020, imponiéndose tanto a rivales de alto nivel como a la ola de calor que azotaba al Parque Marino de Odaiba.

Fue una dura competencia la de natación femenina de aguas abiertas de este miércoles en el Parque Marino de Odaiba. La contienda inició a las 06:00 (hora local) con el agua a temperatura de 29 grados. La ola de calor tropical se convirtió en el principal rival de las nadadoras en la prueba de resistencia de Tokio 2020.

Ana Marcela Cunha se alzó en lo alto del podio de los Juegos Olímpicos luego de llegar en la primera posición con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos en la competencia de 10 kilómetros. La brasileña se impuso a la campeona defensora, Sharon van Rouwendaal (Holanda) y a Keerana Lee (Australia).

Tiempos de revancha para Cunha

La medalla de oro ha sido una inmensa recompensa para Ana Marcela Cunha, quien ha intentado subirse a lo alto del podio desde Pekín. "Esta medalla de oro representa mucho para mí. En 2008 no tuve ninguna posibilidad de ganar, en 2012 no me clasifiqué y en Río no respondí en la carrera como mi entrenador y yo esperábamos".

Fuente: Getty

"Vinimos aquí con la intención de ganar esta medalla y hace unos diez días le dije a mi entrenador que llevarse el oro en esta carrera iba a ser muy difícil para mis rivales porque yo estaba muy motivada y preparada" añadió Cunha, quien consigue la cuarta medalla de oro en los Juegos Olímpicos para la delegación de Brasil.