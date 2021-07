A tres años del título Mundial de Francia, los 9 jugadores que no volvieron a la selección

Se cumplen tres años desde que Francia alzó en el Mundial de Rusia 2018 su segundo título Mundial, en un entretenido partido que terminó 4-2 contra Croacia, los Galos se quedaron con el triunfo con un equipo que será recordado durante los años por su carisma para jugar al fútbol.

El tiempo cumple con su propósito y hubo jugadores que no volvieron a ser tenidos en cuenta para siguientes convocatorias, incluso hasta para la reciente Eurocopa de naciones, torneo en el que el seleccionado azul llegaba como favorito, pero en la que se quedó eliminado en los octavos de final, en un apasionante partido contra Suiza, que en el tiempo reglamentario terminó 3-3 y en los penales perdieron 5-4.

Un total de nueve jugadores, de los 23 que se inscribieron para el Mundial de Rusia 2018 no hicieron parte de los citados recientemente a la competencia de selecciones europeas. Prácticamente en todas las posiciones hay futbolistas, que pese a que ninguno se ha retirado del fútbol profesional no fueron llamados por Deschamps.

A continuación, los jugadores campeones del Mundial 2018 que no estuvieron con Francia en la Euro 201.

Alphonese Areola

El arquero, que pese a que luego del Mundial no sumó muchos minutos en su paso por el PSG y el Real Madrid, en la temporada 2020/21 sí militó y con suficiencia en el Fulham, de la Premier League. Aún así no fue del gusto del seleccionador Galo que llevó a un joven guardameta para la Euro 201.

Samuel Umtiti

El que fuera una de las más importantes fichas para el campeonato Mundial, ha venido a la baja en su rendimiento debido a las lesiones; por eso a raíz de sus escasos minutos con el Barcelona, lo dejaron por fuera del llamado.

Adil Rami

Del exnovio de Pamela Anderson no se esperaba mayor cosa, debido a su avanzada edad y que ya su carrera está a punto de terminar. En el Mundial no hizo parte activa, sin embargo, integró la plantilla campeona.

Djibril Sidibé

Es un caso bien particular, porque desde el Mundial este lateral ha mantenido regularidad de juego en cada uno de sus equipos, pero tal parece que eso no fue suficiente para el entrenador nacional francés que no ha vuelto a vestir la camiseta de su selección.

Florian Thauvin

Este futbolista siguió los pasos de Andre-Pierre Gignac, ahora es jugador de Tigres de México, y a pesar de que no fue llevado a la Euro 2021, ahora mismo el futbolista concentra con Francia para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Benjamin Mendy

El defensa también es uno de esos casos en los que el tiempo en cancha le ha pasado cuenta de cobro. Su presente en el Manchester City, claramente, no es el mejor, sí ha jugado, pero no es titular indiscutible y con los franceses solamente jugó 75 minutos en 2020, desde el Mundial 2018.

Blaise Matuidi

También ya está terminando su carrera deportiva. Fue fichaje estrella del Inter Miami y pese que juega mucho, su equipo no tiene un nivel realmente destacado en la Liga de fútbol de los Estados Unidos.

Steven N’Zonzi

El volante es de aquellos con buena competencia desde el Mundial, ha sido citado para su selección, sin embargo, jugar el Rennes parece que no fue de mucho agrado para Deschamps que se decantó por otros hombres.

Nabil Fekir

Es uno de los jugadores más destacados del Real Betis, de España, sin embargo, su competencia en la zona de volantes y ataque en la selección de Francia es francamente complicada, por eso no fue tenido en cuenta, pese a ser uno de los campeones del Mundial.