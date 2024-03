Mbappé no va a los JJOO ¿Pero se pierde pretemporada en Real Madrid?

Kylian Mbappé se acerca. Solo unos pocos no le ven ahora mismo en Real Madrid para la temporada 2024/2025. Una operación pensando desde hace 7 años y que empieza a responder las últimas preguntas antes de ser una realidad. Hay nuevas novedades en relación con la presencia del crack de Le Bleus en los Juegos Olímpicos. Incluso y si no va a la cita del COI en París, puede que se pierda la pretemporada en la casa blanca.

A día de hoy nada es oficial. Tampoco apunta a serlo mientras PSG y Real Madrid puedan medirse en la UEFA Champions League. Medios como Relevo, AS o MARCA cuentan que cuando este escenario pase a mejor vida alguien marcará el siguiente paso. Veremos si es Mbappé diciendo adiós de manera oficial o la casa blanca marcando su arribo. Mientras tanto hay cuestiones por resolver y la más urgente son los JJOO de la capital francesa. No se espera que el delantero llegue a la cita.

¿Por qué? Real Madrid es un firme opositor de los torneos de selecciones. Lo ven como un desgate, como un escenario donde los clubes pierden más que ganan e igualmente como un campo minado pensando en lesiones. Hay una norma no escrita en Valdebebas y que para Relevo sigue sin moverse. O Copa América-Eurocopa o Juegos Olímpicos. No se pueden las dos en el mismo verano para un jugador del primer equipo de Carlo Ancelotti. Lo ocurrido con Pedri en Barcelona allá por el 2021 genera terror. Es así de simple.

Pero si Mbappé termina no yendo puede que no haga parte de buena parte de la pretemporada con Real Madrid. Los merengues vuelven a USA en verano para una gira de amistosos ante AC Milan, Barcelona o Chelsea. Una parte vital de la planificación del curso, así como de explotación de la marca del club. Se espera que cualquier jugador que llegue a las semifinales de Copa América-Eurocopa no viaje con el resto de sus compañeros a Estados Unidos. Francia, candidata de peso en Alemania, espera por un torneo donde Mbappé gane lo único que le queda por levantar con Le Bleus.

La Euro termina el 14 de julio. La pretemporada de los merengues por USA unos días después. Quienes vayan a los torneos mencionados necesitan vacaciones, así como tiempos de preparación para el siguiente curso que son distintos al resto. Si esto ocurre solo en una situación ya típica para gigantes como Real Madrid, imaginen el croquis que habría que hacer con Mbappé terminando su participación en los Juegos sobre el 8-9 de agosto. No habrá JJOO de momento para Kylian Lotin, pero puede que tampoco una gira por USA donde sería novedad total. Lo que empieza como una novela termina como una novela.

Nueva camiseta en Real Madrid

Ante Athletic Club el día 31 de marzo se estrena una nueva piel. Tal y como ocurriese en aquella derrota por 0-4 ante Barcelona en el Bernabéu, los merengues anunciaban horas atrás su alianza con ADIDAS y Yohji Yamamoto de cara a finales de campaña. Veremos a Real Madrid jugar de azul oscuro en el Bernabéu y queriendo romper con lo ocurrido en aquel Clásico ante Barcelona en el coliseo blanco.

Fabrizio Romano sigue apuntando a Liverpool

La información del gurú del mercado alrededor de Trent Alexander Arnold se mantiene. El italiano sostiene que Real Madrid analiza movimientos de cara a buscar un posible traspaso de la joya de Anfield Road: “Abril/mayo será muy importante para comprender la situación”.