Veni, Vidi, Vici. Italia conquistó Inglaterra y se quedó con la segunda Eurocopa de Naciones de su historia tras una agónica definición por penales donde Gianluigi Donnarumma dejó grabado su nombre en la historia de la Azzurri. En plena resaca del triunfo transalpino, así titulan los medios del viejo continente lo que ya es considerado cómo el ‘Wembleyazo’.

Por enésima vez vimos una resurrección de los italianos, quienes a pesar de estar perdiendo a los pocos minutos de que rodase el balón el Londres demostraron que nadie compite cómo ellos. Liderados por los inoxidables Bonucci y Chiellini, los de Mancini fueron adueñándose del encuentro ante una Inglaterra a la que la presión y las malas decisiones terminaron por sacarle el título de sus manos.

‘Wembleyazo’

Es el título más usado en España e Italia junto a: “Donnarumma conquista Wembley, Italia campeón en los penales, Bravísima, Demasiado bueno, Es nuestra y Solo nosotros”. MARCA, AS, Sport, Mundo Deportivo, la Gazzetta dello Sport, el Corriere dello Sport y Tuttosport marcaron el triunfo de la Azzurri en sus portadas reconociendo la reconstrucción de un equipo que tras quedar eliminado en el camino a Rusia, acumula ya 34 partidos sin perder.

La otra cara de la moneda la pusieron los ingleses, quienes no le huyeron al dolor de un nuevo fracaso a nivel de selecciones en casa: “Arrivederci, Muy cruel, Corazón roto, Duele, Todo terminó en lagrimas y Orgullo de Leones”, fueron las caras de The Times, Daily Express, Daily Sports, Daily Mail, y The Sun sobre una noche negra en pleno Wembley.

Italia festeja por su segunda Eurocopa de Naciones. Una que se había hecho imposible desde 1968 y que tuvo hasta dos finales perdidas previo a tomar Wembley. En plena resaca del final del torneo, la Azzurri festeja por el renacer de un equipo que ha dejado atrás los fantasmas del pasado y mira a Qatar con mucha expectativa.