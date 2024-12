El mejor jugador de la historia para David Trezeguet: “Hace ilusionar al mundo”

David Trezeguet supone una de las grandes figuras de este deporte a finales del siglo XX y en un inicio de los años 2000 donde se dio el lujo de medirse con algunos de los mejores activos de este deporte. El ex jugador de entidades como Juventus, Mónaco o River Plate siempre se ha mostrado tajante alrededor de quien es el GOAT del fútbol a nivel histórico. No duda que hizo un click en aficionados y espectadores.

“Es el mejor de todos los tiempos. No lo he visto en ningún otro jugador. Hace ilusionar el mundo. Messi merece ser Campeón del Mundo…Yo soy francés pero me encantaría que Messi levantara la Copa del Mundo porque se lo merece por todo lo largo y toda su carrera, así que veremos el futuro, pero hoy es el comportamiento de un líder y de una selección con mucho carácter”, supuso la declaración con la que el Rey David el 17 de diciembre del 2022 y a solo 24 horas de la famosa final de Qatar, cerraba su participación en un debate eterno alrededor de La Pulga, Cristiano Ronaldo, Pelé o Diego Armando Maradona.

Trezeguet tenía un gran debate para dicha cita. No olvidemos que hablamos de un joven que emigró más que joven a Europa, que apenas tuvo un paso por River en la primera del fútbol argentino y que con Francia conquistó tanto el Mundial de 1998 como la Eurocopa de Naciones del 2000 donde un zurdazo suyo ante Italia dejó el título en manos de Le Bleus. David, tras todo lo ocurrido en Qatar, incluso defendió a Leo por su paso más que convulso por la primera división gala y PSG.

Repetimos que pese a tratarse de un compatriota de Mbappé, de un hombre relacionado al universo Bleu y de uno de los activos de las glorias más grandes del país, Trezeguet nunca dudó en ponerse de Leo tras aquella definición de Lusail: “Francia nunca apreció el talento. Yo creo que Francia, en general, hoy con el tiempo pasado, está muy a disgusto con que Messi no haya continuado en este equipo…Las críticas fueron muy fuertes, sobre todo con ex compañeros míos que trabajan en televisión…El defender a Messi, defender el talento, la magia del fútbol. En Francia va a llevar un largo tiempo este reconocimiento”.

Trezeguet se fotografió con Messi en su última visita a Miami: IG

Tras 562 partidos como profesional, 273 goles, una Eurocopa, un Mundial, más de 8 títulos locales y muchas noches para la posteridad, Trezeguet se muestra tajante alrededor de un debate que para muchos se cerró justamente aquella noche de Qatar contra su Francia natal. Messi, el elegido por el Rey David a la hora de escoger al mejor futbolista profesional de todos los tiempos.

