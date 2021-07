Napoli se prepara para el inicio de un nuevo ciclo bajo las órdenes de Luciano Spalletti, luego de una temporada por debajo de las expectativas. El equipo partenopeo intentará volver a pelear por lo alto en la Serie A, pero se enfrentan a una complicada situación con su principal estrella, Lorenzo Insigne. El capitán del equipo entra en su último año de contrato, y finalmente ha hecho saber sus demandas para firmar la extensión.

El futuro de Lorenzo Insigne se ha estado discutiendo durante semanas. El capitán de Napoli entra en su último año de contrato, y han sido muchos los rumores sobre su posible salida del Diego Maradona. El volante ofensivo no ha sido claro con sus deseos, y se esperaba al cierre de la campaña en la Serie A y la Eurocopa para que las partes iniciaran las negociaciones.

"Lorenzo es un producto de Santoro, nuestro vivero, un napolitano que conoce el territorio... De él depende, si Insigne me dice que está cansado y no quiere quedarse y recorrer Europa, será su decisión... Desde luego no la nuestra" había declarado el presidente de Napoli, Aurelio de Laurentiis días atrás durante un acto en homenaje a Maradona.

Alta demanda salarial

Fue hace semanas que Corriere dello Sport aseguró que la idea del capitán napolitano es jugar de por vida en el club de sus amores. Sin embargo, hay un par de puntos que quedaban en el aire. El primero es la oferta económica para la extensión, y el segundo son los planes de Spalletti, quien asume el mando del equipo partenopeo tras la salida de Gennaro Gattuso.

Fuente: Getty

Habiendo finalizado la Eurocopa con el título bajo el brazo, Lorenzo Insigne ha dado a conocer su condición para colocar su firma en un nuevo contrato. Según informa La Gazzetta dello Sport este miércoles 14 de julio, el extremo por izquierda ha pedido a De Laurentiis un salario de 5 millones de euros por temporada, algo que puede complicar los planes del club. El hecho de haber quedado fuera de la Champions League no deja mucho margen de acción al equipo desde lo económico.