Este martes 12 de marzo, desde las 21:00 horas de Europa Central, se empiezan a definir los últimos cupos para los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Y si bien también juegan Arsenal y Porto, la atención se la llevará mayormente el choque que protagonizarán el Fútbol Club Barcelona y el Napoli en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic (el recinto en el que el blaugrana hace de local hasta que esté listo el nuevo Camp Nou).

Sobre tal escenario, en las horas previas al encuentro, se recreó un capítulo aparte, dado que la institución culé teme ser visitante. Resulta que el organismo de seguridad advirtió respecto a una gran cantidad de napolitanos que pretenden arrimarse al histórico campo de la ciudad condal para intentar ingresar y arengar a los de Francesco Calzona.

De por sí, 2.600 aficionados del Napoli adquirieron los boletos destinados para el sector visitante (es la cifra mínima que impone la UEFA). Sin embargo, ya hay registros de que por lo menos otros 4.000 están llegando a Barcelona directamente desde el sur de Italia para buscar en la previa algún ticket que les asegure el acceso al duelo de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League.

Además, aproximadamente 17 mil napolitanos viven en la capital catalana y alrededores, por lo que se presume que gran parte de ellos también se acoplará en las adyacencias del Estadio Olímpico de Montjuic. De hecho, casualmente, esa misma cifra es la cantidad de abonados que el Barcelona logró reclutar para esta temporada en la que estarán alejados del Camp Nou.

Es decir, el Fútbol Club Barcelona, solo tiene la certeza de que habrá 17 mil aficionados blaugranas. El resto, como sucede en cada encuentro de local, se pone a la venta por ventanilla para el público en general. Y teniendo en cuenta que la capacidad del Lluís Companys es de 55 mil, que haya más presencia napolitana es una posibilidad más que concreta.

¿Cuándo estará listo el Nuevo Camp Nou?

La idea de la directiva del FC Barcelona es que el nuevo Camp Nou pueda abrir sus puertas el 29 de noviembre próximo, fecha en la que el club cumple 125 años. Sería solo con la primera y segunda bandeja lista, por lo que apenas contará con una capacidad para 60 mil espectadores. La obra entera estaría lista recién para mediados del 2026, momento en el que alcanzaría los 105 mil puestos de aforo que promete el proyecto.

Los otros cruces de los Octavos de Final de la Champions League

Además de Barcelona vs. Napoli, este martes también juegan Arsenal (0) y Porto (1) en el Emirates Stadium. Mientras que el miércoles será el turno del Atlético de Madrid (0) vs. Inter de Milán (1) y de Borussia Dortmund (1) vs. PSV Eindhoven (1). Por su parte, PSG, Bayern Munich, Real Madrid y Manchester City ya están clasificados a los Cuartos de Final. El viernes 15 a las 12 horas CET será el sorteo para saber cómo serán los cruces y el cuadro de las instancias restantes de la Champions League.