El pasado domingo 17 de marzo el Inter de Milán y el Napoli se enfrentaron en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro por la jornada 29 de la Serie A. El encuentro terminó 1 a 1 con goles de Matteo Darmian y Juan Jesús. De esta manera el Nerazzurro sigue como líder de la tabla de posiciones, mientras que el elenco de la región de Campagna está séptimo.

Pero el resultado y las cuestiones deportivas quedaron a un costado cuando el zaguero brasileño, que anotó el tanto para el equipo que fue visitante, denunció públicamente que Francesco Acerbi, defensor del elenco de Simone Inzaghi, lo había llamado ”negro” de manera despectiva en varios tramos del partido.

Ante semejante acusación, la Serie A inició una investigación en la que intentó dar con las imágenes de los cruces que tuvieron ambos implicados. Sin embargo, no encontraron pruebas suficientes para constatar la veracidad de la demanda de Juan Jesús, quien insistió en sus redes sociales que Francesco Acerbi le dijo ”vete negro, solo eres un negro”, en medio de sus protestas al árbitro.

En cuestión, la entidad que regula la primera división del fútbol italiano, al no poder dar con pruebas, dejó sin efecto el asunto, por lo que no habrá sanción para Acerbi. Por lo tanto, futbolista italiano podrá estar a disposición del Inter de Milán para el compromiso por la jornada 30 frente al Empoli del próximo lunes primero de abril.

La acusación de Juan Jesús a Francesco Acerbi

“Para mí, la cuestión se había cerrado en el campo con las disculpas de Acerbi y sinceramente prefería no volver a hablar de algo tan innoble como la que tuve que sufrir. Hoy leo declaraciones de Acerbi totalmente en contraste con la realidad y con lo que dijo él ayer en el terreno de juego, algo evidente también en varios vídeos en los que me pide perdón. Así no vale”, expresó Juan Jesús en sus redes sociales.

Del mismo modo, el defensa del Napoli agregó más detalles: ”Con el racismo se lucha aquí y ahora. Acerbi me dijo ‘vete negro, solo eres un negro’. Tras mi protesta con el árbitro, me pidió perdón y dijo que para él ‘negro es un insulto como cualquier otro’. Hoy cambió su versión y dijo que no hubo insultos racistas. No tengo nada que añadir”.

El descargo de Francesco Acerbi a la denuncia de Juan Jesús

“Nunca dije frases racistas, estoy muy tranquilo. Llevo 20 años siendo profesional y sé lo que digo, ninguna palabra de aquel tipo salió de mi boca. Juan Jesus malinterpretó. Creo que entendió mal, pero en el campo pasan muchas cosas, es normal. Jugamos al fútbol, se dicen ciertas cosas, pero al final del partido se da un apretón de manos y todo vuelve como antes”, declaró Francesco Acerbi quien remarcó, una y otra vez, que no dijo nada que pudiera ofender a Juan Jesús.