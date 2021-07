El Confidencial acaba de soltar una de las grandes bombas del 2021 en Real Madrid. El medio de la capital española ha publicado un reportaje semanal donde ha desvelado audios inéditos del presidente Florentino Pérez criticando en el año 2006 a jugadores cómo Iker Casillas o Raúl González Blanco, auténticos mitos de la casa blanca.

El medio asegura en su reportaje: “Florentino Pérez, en bruto”, que el presidente del Real Madrid llevaba una pésima relación con la gran mayoría de los Galácticos que llevó al Bernabéu. Hubo criticas igualmente para la figura de Ronaldo Nazario, considerado durante muchos años cómo el ojito derecho del dirigente. Arde la capital española.

“Son las dos grandes estafas del club”

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", dicta el audio publicado por El Confidencial.

La grabación de dichas palabras se habría dado en 2006, meses después de la renuncia de Florentino Pérez: “Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”.

“Se ensaña especialmente con Raúl, segundo máximo goleador histórico del club y el futbolista que más veces ha vestido la camiseta blanca. Le acusa de 'destrozar' al Madrid y le culpa de ser una de las razones por las que dimitió de la presidencia en 2006", marca el medio en una nota que dará de que hablar en los próximos días.

Así definía al número 7: “Es malo, se cree que el Madrid es suyo", mientras que sobre Ronaldo Nazario aseguró que es un: “Jeta (descarado)”. España arde con unas declaraciones de hace 15 años que ven la luz en el momento más critico de Florentino Pérez cómo presidente de Real Madrid.