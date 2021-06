Real Madrid: Florentino Pérez vuelve a arremeter contra Sergio Ramos y Zidane

Era la pata de la mesa que hacía falta. Florentino Pérez pasó por los micrófonos de Onda Cero y repasó toda la actualidad de Real Madrid. Temporada, Superliga, futuro del club y hasta Mbappé fueron los temas tocados en una entrevista que igualmente dejó claro como se gestaron las salidas de Zinedine Zidane y Sergio Ramos.

El presidente de los Merengues aseguró que no guarda rencor al francés y que incluso, no leyó su carta de despedida: "Estuve hablando toda la tarde con él y nunca me dijo eso. Estaba cansado de la prensa en una temporada muy difícil y con muchas lesiones. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Por mí volvería a ser entrenador del Real Madrid".

"Le conozco y ha sido un año duro. Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane. Le deseo lo mejor. Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros. Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá", finalizaba un Florentino Pérez que más que nunca quiso defender su postura y la imagen del club en una difícil temporada.

Caso Ramos

En otro capítulo de una leyenda que debe abandonar el Bernabéu por la puerta de atrás y sin poder retirarse cómo jugador de Real Madrid, Florentino Pérez analizó la marcha del héroe de Lisboa 2014: "A Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió".

Las palabras del dirigente recorren España ahora mismo, donde quedan algunos cabos sueltos en cuanto a la salida de dos de los grandes íconos de la historia reciente del club. ¿Cuánto pedía Ramos? ¿Hubo mensajes a Zidane de manera indirecta? ¿Es un fracaso que se hayan ido bajo la gestión de Florentino Pérez? Algunas de las preguntas más fuertes ahora mismo.

