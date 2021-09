El Freestyle está en estado de conmoción con el anuncio de uno de los grandes freestylers de toda habla hispana. Bnet, campeón de la última FMS España 2020-21, dio a conocer su retiro del circuito profesional de freestyle. De esta manera, no estará en la FMS Internacional 2021, que comenzará el próximo 9 de septiembre.

Javier Bonet González, alias Bnet, es de los mejores freestylers no sólo de España sino también de toda habla hispana. Se ha ganado el respeto de la comunidad y es uno de sus grandes referentes. Conocido por su estilo único, tranquilo, de buenas técnicas y con buenos punchlines. Ahora, se aleja de las competencias y ha explicado los motivos de esta decisión.

En un comunicado a través de sus historias de Instagram, Bnet anunció su alejamiento del freestyle profesional y su decisión de no estar en la próxima FMS Internacional. "Tras un período de inactividad y reflexión, he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida, por tanto renuncio a mi puesto en FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante", informó.

Comunicado de Bnet sobre su retiro (Instagram @akabnet)

"Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento. Finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan más", explicó.

Pese a este anuncio, Bnet no descartó que pueda volver a alguna competencia puntual en algún momento. "Esto no quiere decir que no vayáis a verme improvisar, ya que seguiré haciendo freestyle, e incluso batallar en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas. Os prometo que os iré comunicando pronto qué cosas estaré haciendo", aclaró.

Bnet, leyenda del freestyle

Bnet deja las batallas profesionales y ha conmovido a toda la comunidad del freestyle. Es considerado de los mejores, siempre ha representado a España con el mayor de los orgullos, y lo ha dejado en lo más alto. Fue campeón de la Red Bull Internacional 2019 y de la Red Bull España 2018. Y su último gran logro fue la victoria en la FMS España 2020-21, derrotando en una enorme definición a Gazir y quitándole el título en la última jornada.

Luego de conocerse la noticia, varios colegas del freestyler madrileño le desearon lo mejor en su futuro. Grandes representantes españoles como Chuty, Blon o Force, entre otros, se manifestaron al respecto.