25 años después, Quake está de regreso. El clásico juego de 1996 desarrollado por id Software (Doom, Wolfenstein) se acaba de volver a lanzar en PC y consolas, esta vez remasterizado en 4K, con varias mejoras e incluso con una nueva expansión.

Además de resolución 4K, la nueva versión de Quake incluye soporte para widescreen, modelos y texturas optimizadas, nuevo sistema de iluminación, anti-aliasing, profundidad de campo, sombras dinámicas, motion blur, y otras mejoras gráficas.

También trae un soundtrack original compuesto por Trent Reznor, de Nine Inch Nails. Incluye las expansiones ya existentes Scourge of Armagon y Dissolution of Eternity, así como la nueva Dimension of the Past, que ha sido creada por MachineGames.

El nuevo Quake trae crossplay, además de multijugador online y local a pantalla partida. En adición a esto, Quake, junto a Quake II y Quake III, han sido añadidos a Xbox Game Pass. Esto hace que el servicio de Microsoft ya tenga más de 30 juegos de Bethesda.

Quake remasterizado ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC a través de Steam, Bethesda Launcher, y Microsoft Store. Sale U$S9,99, y es gratis para todos aquellos que ya tuvieran el juego. Estos reciben automáticamente la nueva versión para descargar.