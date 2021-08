Mira el trailer y los primeros detalles de la campaña single-player de Call of Duty: Vanguard.

Call of Duty: Vanguard se presenta oficialmente: fecha, trailer y detalles

Call of Duty: Vanguard

Tras meses de filtraciones, rumores y cortos adelantos, Activision lanzó hoy el primer trailer oficial de Call of Duty: Vanguard, haciendo oficial la nueva entrega. Será desarrollada por Sledgehammer, y nos llevará a la Segunda Guerra Mundial.

Esta será una nueva mirada sobre el conflicto histórico, por parte del mismo equipo que lanzó Call of Duty: WWII en 2017. La campaña contará la guerra desde cuatro puntos de vista distintos, cada uno representado por un protagonista basado en soldados de la vida real.

Protagonistas de Call of Duty: Vanguard

Los personajes principales de la campaña de Call of Duty: Vanguard serán: el Sargento Arthur Kingsley de Gran Bretaña; la Teniente Polina Petrova de la Unión Soviética; el Capitán Wade Jackson de los Estados Unidos; y el Segundo Teniente Lucas Riggs de Australia.

La historia de Vanguard se centrará en historias sobre batallas épicas en diversas locaciones, según el director Josh Bridge. Las locaciones confirmadas fueron África del Norte, el Frente Occidental, el Frente Oriental, y el Pacífico. El trailer muestra, entre otras cosas, la invasión del Día D.

¿Cuándo sale Call of Duty: Vanguard y en qué plataformas?

Call of Duty: Vanguard sale el 5 de noviembre de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC a través de Battle.net. Al momento de escribir esto, siguen emergiendo detalles sobre el título, y continuaremos informando a medida que se desarrolle su anuncio en Call of Duty: Warzone.