Te contamos todo sobre la beta de Call of Duty: Vanguard, que se puede jugar en PlayStation, Xbox y PC.

Call of Duty Vanguard: cómo y cuándo jugar la beta en PlayStation, Xbox y PC

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

A menos de dos meses de Call of Duty: Vanguard, ya están apareciendo las primeras oportunidades para probarlo. A continuación te contamos todo sobre sus períodos de beta, desde sus fechas hasta sus requisitos en PC.

El primer período se está dando ahora mismo en PlayStation, y durará hasta el 13 de septiembre. Luego, del 16 al 17 de septiembre habrá un segundo período para PlayStation, Xbox y PC. Finalmente, del 18 al 20 de septiembre estará abierta para todas las plataformas.

También lee:

• Call of Duty: Warzone da el primer vistazo a su nuevo mapa en el Pacífico

El nivel máximo al que se puede llegar en la beta es de 30, y se pueden desbloquear algunas recompensas exclusivas. Tu progreso en la beta no se trasladará al juego final. En cuanto a los mapas, habrá 7 de 20 disponibles, además de 6 modos y 6 Operadores.

Cómo acceder a la beta de Call of Duty: Vanguard

Para jugar la beta, debes haber precomprado el juego en PlayStation, Xbox o PC. Una vez que lo hayas hecho, se te habrá registrado automáticamente para el acceso temprano. Podrás acceder a ella a través del menú de Call of Duty: BOCW, Call of Duty: MW, y Call of Duty: Warzone.

Requisitos recomendados para la beta en PC de Call of Duty: Vanguard

• Sistema Operativo: Windows 10 de 64 bits (último Service Pack)

• CPU: Intel Core i7-4770k / AMD Ryzen 7 1800X

• RAM: 16 GB

• GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX Vega 56

• Almacenamiento libre: 45 GB

¿Cuándo sale Call of Duty: Vanguard y en qué plataformas?

Call of Duty: Vanguard sale el 5 de noviembre de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC a través de Battle.net. Desde que se anunció te estuvimos contando sobre sus aspectos más importantes, como su gameplay, campaña, modo multijugador, y modo Zombies.