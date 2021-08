Activision respondió de forma irónica a los rumores y filtraciones alrededor de Call of Duty: Vanguard, algo que no pasa muy seguido.

El primer vistazo oficial a Call of Duty: Vanguard hace referencia a los rumores

Hoy, los meses de rumores y especulación con respecto a Call of Duty: Vanguard, el presunto próximo juego de la serie bélica de Activision, tuvieron su culminación en una filtración de su arte oficial. En respuesta a esto, la creadora de Call of Duty no se quedó callada.

Activision no suele responder a los rumores sobre Call of Duty, y esta vez no fue distinto: la empresa se limitó a bajar por derechos de autor algunas de las imágenes que se compartieron en redes sociales. Eso fue hasta ahora, que compartieron de forma irónica el primer vistazo al juego.

La cuenta oficial de Call of Duty lanzó un corto video de tan solo cinco segundos, con lo que parece ser parte del trailer de revelación de Vanguard. Sin embargo, lo editaron para que los muchos aviones acercándose tengan las palabras "rumores" y "filtraciones".

"Se acerca", escribieron, haciendo referencia a que quizás pronto veamos la presentación de Call of Duty: Vanguard. Se contestaron a sí mismos con un "oh mierda, espera", mientras que la desarrolladora Raven Software, de Warzone, contestó "¿tienen permitido hacer esto?".

Sin dudas una forma fuera de lo común, al menos para Activision, de dar el primer vistazo a su próxima entrega de Call of Duty. Más allá de lo curioso de las circunstancias, te mencionamos una vez más que hoy Vanguard sufrió su mayor filtración hasta ahora, a la vez que hace poco repasábamos todo lo que sabemos de él.